Pat Hitchcock: Nie żyje córka Alfreda Hitchcocka

Pat Hitchcock oglądać mogliśmy na kinowym ekranie m.in. w kultowej "Psychozie", w której wcieliła się koleżankę z pracy głównej bohaterki obrazu, granej przez Janet Leigh. Córka Hitchcocka - jedyne dziecko słynnego reżysera, pojawiła się także w "Nieznajomych w pociągu" oraz "Tremie".

Pat Hitchcock: Kim była córka Alfreda Hitchcocka?

Jej aktorka kariera nie ograniczała się jednak wyłącznie do występów w produkcjach taty. Hitchcock znana była także telewizyjnej widowni, która mogła oglądać ją w serialach "Suspense", "suspicion", "My Little Margie" czy "The Life of Riley". Zaliczyła także występ w biblijnej superprodukcji "Dziesięć przykazań" Cecila B DeMille'a.

Aktorską karierę rozpoczęła już jako dziecko, pojawiając się na Broadwayu w spektaklu "Violet".

Mimo że porzuciła aktorstwo, by skoncentrować się na rodzinie, współpracowała z ojcem przy redagowaniu "Mystery Magazine", jest także współautorką biograficznej książki o swojej matce "Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man".