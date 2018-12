Paszporty "Polityki": Trzy kobiety nominowane

8 stycznia 2019 roku podczas uroczystej gali już po raz 26. zostaną wręczone Paszporty "Polityki". Wśród nominowanych w kategorii film znaleźli się Joanna Kulig, Agnieszka Smoczyńska i Olga Chajdas.

Joanna Kulig została nominowana za nieoczywistą, pełną sprzeczności rolę Zuli w "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego - kreację, którą zachwycił się cały świat. Francuska prasa porównywała ją z Marilyn Monroe i Brigitte Bardot, a jej zdjęcie na okładce tamtejszego "Elle" podpisano "Nowa sensacja kina". Krytycy amerykańscy wymieniają ją wśród kandydatek do nominacji oscarowej. Kulig jest też jedną z najlepiej śpiewających polskich aktorek.



"Fuga", która przyniosła w tym roku nominację Agnieszce Smoczyńskiej, miała premierę na festiwalu w Cannes w prestiżowej sekcji Tydzień Krytyki i z miejsca podbiła serca publiczności. To odważna bergmanowska opowieść o 30-letniej kobiecie cierpiącej na fugę dysocjacyjną, zaburzenie, które powoduje całkowitą lub częściową utratę pamięci.

O filmie "Nina", który wyreżyserowała Olga Chajdas, zrobiło się głośno na początku roku, gdy otrzymał nagrodę Big Screen na festiwalu w Rotterdamie. Jako piękny wizualnie, prowadzony długimi, intymnymi ujęciami, niestereotypowy obraz uniwersalnej miłości. Później debiut fabularny Olgi Chajdas pokazywano na kolejnych zagranicznych imprezach, trafił też do konkursu Inne Spojrzenie w Gdyni oraz do konkursu filmów polskich na EnergaCamerimage w Bydgoszczy, wygrywając oba. Krytycy są na ogół zgodni, że to jeden z najbardziej odkrywczych, zaskakujących i najodważniejszych filmów minionego sezonu, pokazuje, jak bardzo zmieniły się w Polsce kobiety.



To już 26. edycja Paszportów "Polityki", nagród kulturalnych naszego tygodnika. Paszport został wymyślony dla artystów, których talent przekracza średnie polskie normy i przestaje się mieścić w naszych geograficznych granicach. Życiorysy tegorocznych nominowanych tylko to potwierdzają.