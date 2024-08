Pasikowski robi nowy film! To historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami

"Likaony": Nowa produkcja Władysława Pasikowskiego

Przez cztery lata Władysław Pasikowski milczał. Jego poprzedni film, "Psy 3. W imię zasad" , spotkał się co prawda z życzliwym przyjęciem, ale trzecia część historii Franza Maurera nie powtórzyła sukcesu kultowego filmu z 1992 roku "Psy". Teraz twórca "Pokłosia" wraca na plan.

Pod koniec września w Zgierzu (województwo łódzkie) pojawi się ekipa filmowa, aby realizować zdjęcia do filmu "Likaony". Informacja o produkcji pojawiła się właśnie na stronie tuzgierz.pl.



O filmie wiadomo tyle, że jego akcja będzie rozgrywała się w latach 80. XX wieku i jak donosi portal, "będzie to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami ze spiskiem w tle".

Z naszych informacji wynika, że jedną z ról (być może główną) gra w filmie Zbigniew Zamachowski , który współpracował już z Władysławem Pasikowskim przy obrazach "Demony wojny wg Goi", "Pokłosie" czy "Jack Strong".



Zdjęcia do filmu realizowane będą również m.in. na Podkarpaciu, gdzie produkcja uzyskała dofinansowanie z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Producentem obrazu "Likaony" jest firma Wonder Films.

Jak donosi portal tuzgierz.pl, polscy filmowcy polubili to miasto. W Zgierzu powstały zdjęcia m.in. do oscarowej "Idy" Pawła Pawlikowskiego czy nowej wersji "Znachora", która wyprodukował Netflix. W tym mieście realizowano również sceny do serialu "Belfer", w którym główną rolę grał Maciej Stuhr. Obecnie na premierę czeka nowy serial Kingi Dębskiej "Gra z cieniem", który kręcono m.in. na ulicach Zgierza.

Władysław Pasikowski: Najważniejsze filmy

Władysław Pasikowski jest jednym z najważniejszych polskich reżyserów, którzy rozpoczęli swoją karierę po 1989 roku. Jego debiutancki "Kroll" był wydarzeniem 1991 roku. Natomiast "Psy" przeszły do historii polskiego kina jako brutalne rozliczenie z poprzednim ustrojem. Twórcy nie udało się jednak do dziś powtórzyć sukcesu pierwszych produkcji.

Pasikowski ma swym koncie takie filmy, jak "Psy 2. Ostatnia krew", "Słodko gorzki", "Reich", "Demony wg Goi", "Operacja Samum", "Pokłosie", "Jack Strong", "Kurier", "Pitbull. Ostatni pies", "Psy 3. W imię zasad" oraz serial telewizyjny "Glina".