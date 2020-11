Partner Rosario Dawson po raz trzeci został wybrany na senatora USA

Od 2019 r. Rosario Dawson jest w związku z politykiem Partii Demokratycznej, Cory Bookerem. Aktorka świętuje teraz sukces swojego ukochanego – po raz trzeci z rzędu wygrał wybory do Senatu Stanów Zjednoczonych.

"Mój ukochany, jestem tak bardzo dumna i wdzięczna z twojego powodu. Głosowałam na ciebie tutaj, w New Jersey. Bardzo się cieszę, że tak zdecydowanie, ale też i słusznie, znów wygrałeś wybory. Potrzebujemy twojego przywództwa, by prowadziło nas ku miłości, błyskotliwości, cierpliwości, chwale i skuteczności" - aktorka napisała na swoim Instagramie, po tym, jak ogłoszono, że Booker po raz trzeci z rzędu będzie reprezentować stan New Jersey w Senacie Stanów Zjednoczonych.

Ambicje polityczne 51-latka sięgają jeszcze dalej. Wcześniej ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA, ale przegrał z Joe Bidenem. Booker dostał się do Senatu w 2013 r., wygrywając wybory uzupełniające po śmierci dotychczasowe senatora z New Jersey. Rok później zwyciężył w normalnych wyborach. Nim trafił do izby wyższej Kongresu, był m.in. burmistrzem Newark.



O tym, że Dawson i Booker są parą, zaczęto plotkować w październiku 2018 r. Swój związek potwierdzili w marcu 2019. Poznali się na jednym z wydarzeń politycznych. Dla ukochanego aktorka porzuciła Los Angeles i przeprowadziła się do Newark. Wcześniej z powodu pandemii musieli stawić czoła kilkumiesięcznej rozłące.