Parodia Eurowizji na antenie TVP. Będzie komicznie!

"Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" to komedia muzyczna, która powstała w minionym roku. W Polsce produkcja Nefliksa nie zdobyła szczytów popularności, ale w niektórych krajach stała się przebojem. Piosenka z tego filmu była nawet nominowana do Oscara!

Kadr z filmu "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" /YouTube

"Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" jest komedią, która dosyć trafnie punktuje Konkurs Piosenki Eurowizji wraz z jego medialną otoczką, nie pomijając przy tym szacunku do artystów i fanów konkursu. Za scenariusz odpowiadał hollywoodzki komik Will Ferrell, który wcielił się także w jedną z głównych ról. Jego partnerką była Rachel McAdams. W filmie występują także: Pierce Brosnan, Dan Stevens i Demi Lovato.

"Dwójka śpiewaków z małego islandzkiego miasteczka Husavik realizuje marzenie o udziale w wielkim konkursie - ale stawka jest tam bardzo wysoka, rywale wredni, a scena zdradliwa" - zapowiada producent.



Jeden z utworów skomponowanych na potrzeby filmu "Husavik: My Home Town" dostał nawet nominację do Oscara w kategorii Najlepsza Piosenka Oryginalna. Melodia, która w trafny sposób parodiuje eurowizyjne hity, przegrała jednak z zaangażowaną społecznie piosenką "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah".



"Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" w TVP

Film wyprodukowany przez Netfliksa miał mieć premierę w tym samym czasie, w którym odbywać się miał 65. Konkurs Piosenki Eurowizji. Z powodu nastania pandemii koncerty zostały jednak przełożone na następny rok. Z tego powodu przesunięta nieco premiera filmu nie odbiła się tak szerokim echem. Produkcji udało się jednak zdobyć sławę m.in. w krajach skandynawskich, które mają długą i bogatą historię związaną z Eurowizją.



Akcja filmu rozgrywa się w Husavik, rybackim miasteczku położonym na północnym wybrzeżu Islandii, nic więc dziwnego, że produkcja zdobyła tam szczególną popularność. Komedia była najpopularniejszym filmem fabularnym Netfliksa w 2020 roku w tym kraju.

Film będzie można zobaczyć na antenie TVP1 w piątek, 21 maja, o 21:50. Produkcja jest także stale dostępna w bibliotece serwisu Netflix.