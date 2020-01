"Parasite" z najlepszą obsadą

W niedzielę, 19 stycznia, w Los Angeles wręczono nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów (SAG). W jednej z kategorii doszło do olbrzymiej niespodzianki.

Gwiazdy "Parasite" mają powody do radości /materiały prasowe

Po raz pierwszy w historii nagród, wręczanych w tym roku już po raz 26., zagraniczna produkcja otrzymała statuetkę dla najlepszej obsady w filmie kinowym. Według Gildii na wyróżnienie zasłużyły gwiazdy nominowanego w sześciu kategoriach do Oscara dramatu "Parasite" Bonga Joon Ho.

W pokonanym polu zostawiły uznawanych za faworytów w tej kategorii członków obsady "Irlandczyka" Martina Scorsese oraz "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.



"Parasite" to łącząca elementy dramatu obyczajowego, thrillera i czarnej komedii opowieść o dwóch rodzinach należących do różnych klas społecznych. Do zderzenia dwóch światów dochodzi, gdy Ki-woo (Choi Woo-sik) - syn z bezrobotnej rodziny Kimów, otrzymuje ofertę pracy w charakterze korepetytora języka angielskiego zamożnej dziewczyny. W malowniczo położonej, luksusowej posiadłości rodziny Parków, Ki-woo szuka możliwości zatrudnienia dla swoich najbliższych. Seria niespodziewanych zdarzeń stawia bogatych i biednych przed koniecznością skonfrontowania swoich stylów życia.

"Parasite" [trailer] materiały dystrybutora

"Parasite" ma w tym roku szansę na Oscary za najlepszą reżyserię, scenariusz oryginalny, montaż, scenografię i dla najlepszego filmu międzynarodowego, gdzie rywalizuje m.in. z polskim "Bożym Ciałem". Może otrzymać także najważniejszą ze statuetek - za najlepszy film.

Gildia Aktorów nie zaskoczyła w pozostałych kategoriach. Statuetki otrzymali wszyscy zdobywcy Złotych Globów i oscarowi faworyci. Za role pierwszoplanowe: Joaquin Phoenix ("Joker") i Renée Zellweger ("Judy"), a za drugoplanowe: Brad Pitt ("Pewnego razu... w Hollywood") oraz Laura Dern ("Historia małżeńska").

"Pewnego razu... w Hollywood" [trailer 3] materiały dystrybutora

Jeśli chodzi o kategorie telewizyjne również nie było większych zaskoczeń. Wśród zwycięzców znalazły się gwiazdy miniserialu "Fosse/Verdon" - Michelle Williams i Sam Rockwell, a także m.in. Peter Dinklage ("Gra o tron"), Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Phoebe Waller-Bridge ("Współczesna dziewczyna") i Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel").

Laureaci 26. nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów:

Kategorie filmowe:

Obsada: "Parasite"

Aktor: Joaquin Phoenix - "Joker"

Aktorka: Renée Zellweger - "Judy"

Aktor drugoplanowy: Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"

Aktorka drugoplanowa: Laura Dern - "Historia małżeńska"

Kategorie telewizyjne:

Obsada w serialu dramatycznym: "The Crown"

Obsada w serialu komediowym: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Aktor w serialu dramatycznym: Peter Dinklage - "Gra o tron"

Aktorka w serialu dramatycznym: Jennifer Aniston - "The Morning Show"

Aktor w serialu komediowym: Tony Shalhoub - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Aktorka w serialu komediowym: Phoebe Waller-Bridge - "Współczesna dziewczyna"

Aktor w filmie telewizyjnym lub miniserialu: Sam Rockwell - "Fosse/Verdon"

Aktorka w filmie telewizyjnym lub miniserialu: Michelle Williams - "Fosse/Verdon"



Kategorie kaskaderskie:

Kaskaderzy w filmie: "Avengers: Koniec gry"

Kaskaderzy w serialu: "Gra o tron"