Paramount po raz kolejny przekłada premiery filmów Toma Cruise'a

Wytwórnia Paramount po raz kolejny przesunęła premiery swych oczekiwanych produkcji. Na liście znalazły się dwa filmy z udziałem Toma Cruise'a. "Top Gun. Maverick" trafi do kin dopiero w listopadzie 2021, z kolei fani "Mission: Impossible" na siódmą część serii muszą poczekać do maja 2022.

Tom Cruise na planie "Top Gun Maverick"

Premiera kontynuacji "Top Gun" już kilkukrotnie była przesuwana w związku w pandemią koronawirusa. Teraz po raz kolejny Paramount musi skorygować wcześniejsze plany. Według najnowszego komunikatu wytwórni nowa data kinowej premiery "Top Gun. Maverick" to 19 listopada 2021.



Studio wykluczyło wcześniej ewentualne przeniesienie premiery filmu na platformy streamingowe. Według informacji podanych przez "Wall Street Journal" wytwórnia odrzuciła oferty kupna złożone przez Netflix i Apple TV+.



"Wierzymy, że nic nie może się równać z obejrzeniem filmu w kinie. Na pierwszym miejscu stawiamy więc możliwość doświadczenia filmów właśnie tam, bierzemy pod uwagę także sytuację naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy pewni, że gdy nadejdzie czas, widzowie na całym świecie będą mogli się cieszyć możliwością zobaczenia naszych filmów na dużym ekranie" - mówił w lipcu 2020 jeden z szefów studia Paramount Pictures, Chris Aronson.

"Nasz film powinno oglądać się na dużym ekranie, a w tej chwili nie są dostępne żadne duże ekrany. Wobec tego nie chcemy i nie możemy pokazać naszego filmu. Chcemy, żebyście doświadczyli przyjemności z jego seansu na możliwie jak największym ekranie" - w podobnym tonie wypowiadał się w w kwietniu 2020 roku reżyser John Krasinski.

Szczegóły fabuły filmu są dość dobrze znane. Po ponad 30 latach służby w amerykańskiej armii Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie być powinien - na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele grupy ekspertów szkolących pilotów do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller), znanym jako "Rooster". To syn jego przyjaciela, "Goose’a", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom z przeszłości.



W filmie zobaczymy również Vala Kilmera, Jennifer Connolly, Jona Hamma, Eda Harrisa, Lewisa Pullmana, Glena Powella, Charlesa Parnella, Bashira Salahuddina oraz Monikę Barbaro.

Aż do 27 maja 2022 będą musieli poczekać fani Tom Cruise'a na kolejny film swego idola - "Mission: Impossible 7" (film miał wejść na kinowe ekrany 19 listopada 2021). Produkcja borykała się z wieloma technicznymi problemami: najpierw zdjęcia zostały wstrzymane z powodu pożaru, potem twócy musieli dostować się do restrykcji związanych z pandemią koronawirusa.



Tom Cruise bardzo poważnie podchodził do organizacji pracy na planie filmowym w czasie pandemii. Szerokim echem w mediach odbiło się opublikowane w grudniu nagranie, na którym hollywoodzki gwiazdor ruga swoich współpracowników za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i grozi im za to zwolnieniem z pracy.



W dwuminutowym wideo, które zamieścił na swojej stronie internetowej brytyjski dziennik "The Sun", słychać głos wściekłego gwiazdora, który gani członków ekipy za naruszenie wytycznych dotyczących zachowywania społecznego dystansu. "Mówiłem wam, że jeśli się nie dostosujecie, wypadacie z ekipy. Rozumiecie, jaka odpowiedzialność na was ciąży? Jeśli nie potraficie zachowywać się rozsądnie, jesteście zwolnieni. To wszystko" - mówi w nagraniu Cruise.

Potem poszedł o krok dalej i zainwestował w technologie, dzięki którym miał pewność, że podczas pracy nad jego nową produkcją nie dochodzi do łamania zasad bezpieczeństwa. Gwiazdor, który jest też producentem filmu, w pewnym momencie kupił dwa roboty, które miały kierować procesem wykonywania testów na obecność koronawirusa u współpracowników oraz patrolować plan pod kątem wykrywania wszelkich nieprawidłowości.



Poza Tomem Cruisem, który po raz kolejny wcieli się w agenta Ethana Hunta, w "M:I 7" pojawią się: Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby Ving Rhames i Henry Czerny. Autorem scenariusza i reżyserem siódmej i ósmej części "Mission: Impossible" jest Christopher McQuarrie, autor "Mission: Impossible - Fallout" (2018) i "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015).