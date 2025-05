Paramount kasuje plany! Dwa hity animacji z ogromnym poślizgiem w kinach

Nowa data, ten sam reżyser, jeszcze więcej mutantów?

Miłośnicy zielonych bohaterów muszą uzbroić się w jeszcze więcej cierpliwości. Kolejna część hitu "Wojownicze Żółwie Ninja" nie trafi do kin w 2026 roku, jak pierwotnie planowano. Studio Paramount przesunęło datę premiery aż o rok - na 17 września 2027. Za sterami sequela ponownie stanie Jeff Rowe, który pierwszą częścią udowodnił, że potrafi tchnąć świeżość w znaną markę. Produkcja z 2023 roku zarobiło na całym świecie 180 milionów dolarów, a entuzjastyczne recenzje krytyków i widzów potwierdziły, że animowane żółwie wciąż mają moc. Do sukcesu przyczyniła się też imponująca obsada głosowa - swoje talenty udostępnili m.in. Seth Rogen, Jackie Chan, Paul Rudd, Ice Cube i Maya Rudolph.

Choć fabuła drugiej części wciąż trzymana jest w tajemnicy, fani liczą na rozwinięcie wątków z pierwszego filmu i jeszcze więcej nieprzewidywalnych mutantów. Paramount zapowiedziało, że powodem opóźnienia są przedłużające się prace nad animacją.

"Avatar: Legenda Aanga" również z poślizgiem

To jednak nie koniec zmian w kalendarzu wytwórni. Produkcja zatytułowana "The Legend of Aang: The Last Airbender", będąca kontynuacją kultowej animacji Nickelodeona, również zalicza przesunięcie. Nowa data premiery to 9 października 2026 - o ponad osiem miesięcy później niż pierwotnie planowano. W obsadzie głosowej usłyszymy m.in. Dave’a Bautistę, Stevena Yeuna i Erica Nama. Za reżyserię odpowiada Lauren Montgomery, współautorka wielu projektów animowanych DC.

Obie produkcje - zarówno "Żółwie", jak i "Avatar" - wymagają długiego procesu twórczego, co w świecie animacji oznacza często wielomiesięczne opóźnienia. Paramount oficjalnie potwierdziło, że produkcja animacji wymusiła te zmiany.

Na otarcie łez dla najmłodszych studio ogłosiło, że "Psi Patrol: Dino Movie" pojawi się w kinach tydzień wcześniej niż planowano, czyli 24 lipca 2026 roku. Najnowszy rozdział przygód odważnych piesków zyskał imponującą obsadę – głosy podłożą m.in. Jennifer Hudson, Paris Hilton, Terry Crews, a nawet sam Snoop Dogg. Za reżyserię odpowiada Cal Brunker, który stoi za sukcesem poprzednich części.

Wygląda więc na to, że w najbliższych latach animacje będą przeplatać się z przesunięciami, ale też niespodziankami dla widzów w każdym wieku.

