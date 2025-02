"Pani od polskiego": Hołd dla kobiet w nowym filmie Radosława Piwowarskiego

"Pani od polskiego" to nowy film Radosława Piwowarskiego, reżysera nagradzanego na międzynarodowych festiwalach filmowych w Wenecji i San Sebastian oraz na FPFF w Gdyni, twórcy niezapomnianych produkcji: "Pociąg do Hollywood", "Autoportret z kochanką" oraz "Yesterday", które trwale zapisały się w polskiej kinematografii. Scenariusz "Pani od polskiego" powstał na bazie autentycznych przeżyć ludzi wywiezionych do przymusowej pracy w Niemczech podczas II wojny światowej.

Zdjęcie Sylwia Skrzypczak-Piękoś w scenie z filmu "Pani od polskiego" / Marcin Makowski / materiały prasowe