Pamela Anderson przerywa milczenie w sprawie serialu "Pam i Tommy"

Pamela Anderson przyznała, że początkowo nie była przekonana do pomysłu realizacji filmu dokumentalnego na jej temat, ale spoglądając wstecz, uważa, że to była dobra decyzja. "Mam nadzieję, że moja historia zainspiruje ludzi do dobrej zabawy i do braku trosk" - twierdzi gwiazda.

Według magazynu "Variety Fair" w dokumencie Anderson po raz pierwszy wypowie się publicznie na temat serialu "Pam i Tommy", którego fabuła skupiała się na na skandalu, jaki wybuchł po wycieku sekstaśmy Pameli Anderson i rockmana Tommy'ego Lee. Taśmę ukradł jeden z ich współpracowników i wrzucił je do sieci. Nagranie od razu stało się hitem. Oburzona aktorka pozwała firmę, która rozprowadzała nagranie za pieniądze. "Nigdy tego nie oglądałam. Nie zarobiłam na tym ani jednego dolara. To była skradziona własność. Byłam wtedy w siódmym miesiącu ciąży i bałam się, że stres wpłynie negatywnie na przebieg ciąży, dlatego stwierdziłam, że więcej nie pójdę do sądu. Miałam dość rozmów z tymi dziwnymi, napalonymi prawnikami. Nie chcę już więcej rozmawiać o mojej pochwie ani seksie" - wyznała, goszcząc w programie "Watch What Happens Live" w 2015 roku.

"Nikt nie znał prawdy - nawet ja nie wiedziałam na 100 procent, co się wydarzyło, ale myślę, że najważniejsza rzecz to podzielić się moimi odczuciami i [pokazać] mój ból oraz to, w jaki sposób [wydarzenie to] zdefiniowało zarówno moją karierę, jak i relacje z innymi ludźmi" - Anderson ujawniła w rozmowie z "Vanity Fair".

Pamela Anderson rozpala zmysły od ponad 30 lat! 1 / 7 Pamela Anderson zyskała światową sławę za sprawą roli w serialu "Słoneczny patrol", który realizowany był w latach 1989–2001. Produkcja opowiadała o losach grupy ratowników z Los Angeles. Źródło: East News Autor: SIPA udostępnij

Przypomnijmy, że związek Pameli Anderson i rockmana Tommy'ego Lee należy do jednego z najbardziej burzliwych w historii światowego show-biznesu. Para wielokrotnie rozchodziła się i schodziła ponownie. W 1995 roku pobrali się po zaledwie czterech dniach znajomości. W latach 90. media pisały o nich niemal non stop.

Ich burzliwe małżeństwo w 1998 roku zakończyło się rozwodem. 1995-98. Jednym z powodów rozstania pary była przemoc muzyka w stosunku do aktorki. Tommy Lee za agresję w stosunku do swojej małżonki spędził pół roku w więzieniu. Jednak nawet przemoc i wyrok nie spowodowały, że ich relacja się zakończyła. Para jeszcze wiele razy była widywana razem. Dzisiaj zapewniają, że są przyjaciółmi i zależy im na zgodnym wychowaniu synów.

Reżyser filmu "Pamela, a love story" Ryan White przyznaje, że dokument Netfliksa przybliży nie tylko związek Anderson z Tommym Lee, lecz także opowie o innych związkach gwiazdy.



"Wszyscy jej mężowie są części jej historii, znaleźli się więc w naszym filmie. Nawet ten ostatni. Nieważne, jak często kończyło się to dla niej porażką, [Pamela] nadal jest beznadziejną romantyczką, która wciąż szuka prawdziwej miłości" - uważa White.

"Jestem romantyczna, a z romansami wiążą się tragedie" - twierdzi Anderson i dodaje: "Wierzę w baśnie".

Pamela Anderson: Wyszła za mąż za swojego ochroniarza

Po raz ostatni Pamela Anderson wyszła za mąż w grudniu 2020 roku. "Jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być, w ramionach mężczyzny, który naprawdę mnie kocha" - mówiła wtedy.

Mężczyzną tym okazał się Dan Hayhurst, jej osobisty ochroniarz (a wcześniej budowlaniec), w którym - jak twierdzi - zakochała się podczas pandemii koronawirusa. Ceremonia zaślubin odbyła się w wigilię Bożego Narodzenia 2020 roku w zaciszu jej posiadłości (we wschodniej części wyspy Vancouver). Bez rodziny i przyjaciół.

Hayhurst jest... prawdopodobnie czwartym mężem Pameli Anderson. Jej poprzednie małżeństwa z rockmanami Tommym Lee oraz Kidem Rockiem, a później producentem filmowym Rickiem Solomonem przeszły do historii jako burzliwe. Głośno było też o króciutkim małżeństwie Pameli Anderson z 74-letnim wówczas producentem Jonem Petersem, zawartym 20 stycznia 2020 roku...



Jednak już 1 lutego Anderson oświadczyła, że nie zostało ono sformalizowane (bo nie złożono odpowiednich dokumentów), a para się rozstaje. Peters formalności związku nie komentował, stwierdził tylko że "się skończył" po tym, gdy on spłacił część długów "spłukanej" aktorki. Dorzucił też sentencję, że: "Nie ma większego głupca, niż stary głupiec".

Związek z Hayhurstem także nie przetrwał próby czasu - para rozstała się w styczniu 2022 roku.



Pamela Anderson: Macierzyństwo i Broadway

Dokument Netfliksa nie ograniczy się jednak wyłącznie do uczuciowego życia gwiazdy. Ważnym wątkiem filmu będzie też opowieść o macierzyństwie swoją wersję wydarzeń przedstawią synowie aktorki: 26-letni Brandon i młodszy o dwa lata Dylan. Widzowie będą także świadkami przygotowań do debiutu Anderson na Broadwayu w roli, którą 10 lat wcześniej odrzuciła ze względu na swoich synów.

Przypomnijmy, że w 2022 roku Anderson pojawiła się na Broadwayu w musicalu "Chicago", wcielając się w postać Roxie Hart."Zawsze byłam wielką fanką Boba Fosse'a i Gwen Verdon" - powiedziała Pamela Anderson , wymieniając nazwisko słynnego choreografa i twórcy musicalu "Chicago" i jego życiowej partnerki, która wcieliła się w rolę Roxie Hart.



"Rola Roxie Hart to spełnienie marzeń. Grając Fosse'a, nie masz czasu na główkowanie. Nie możesz równocześnie tańczyć, śpiewać i myśleć. To jest wolność, wyjątkowa radość wynikająca ze zrozumienia, że najważniejsza jest praca. Rola Roxie Hart to dla mnie rodzaj słodkiej ucieczki" - powiedziała Anderson.

W postać oskarżonej o morderstwo szansonistki wcielały się w przeszłości m.in. Ginger Rodgers, Liza Minelli, Brooke Shields, Melanie Griffith oraz Michelle Williams.W kinowej wersji musicalu w reżyserii Roba Marshalla kreację Roxy Hart stworzyła Renee Zellweger , otrzymując za swój występ nominację do Oscara.