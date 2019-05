Pamela Anderson na okładce "Vogue'a"

51-letnia Pamela Anderson pojawiła się na okładce czerwcowego numeru magazynu "Vogue Czechoslovakia". W wywiadzie dla czasopisma aktorka i modelka mówi o swojej aktywności społecznej oraz dlaczego nie znosi określenia "symbol seksu".

W towarzyszącemu sesji zdjęciowej wywiadzie Anderson mówiła przede wszystkim o ważnych dla niej sprawach - prawach zwierząt oraz zmianie klimatu. Przyznała, że dzięki swojej sławie może dotrzeć do większej grupy odbiorców.



"Codziennie budzę się z potrzebą pomocy innym ludziom" - powiedziała Anderson.

Według niej same chęci i czyny to za mało. Trzeba sprawić, by działalność społeczna była zabawna i czarująca.

Gdy przeprowadzający wywiad spytał, czy mężczyźni zwracają uwagę na to co ona mówi, Anderson odparła: "Obrzydliwe pytanie".



"Każda dziewczyna chce być sexy, Uważam siebie za socjalistkę i feministkę. Kocham mężczyzn. Ale nie lubię autorytaryzmu" - mówiła gwiazda "Słonecznego patrolu".

Anderson wyjawiła także, że nie przepada za określeniem "symbol seksu".

"Z biegiem lat zmieniło się to w jakąś kreskówkę" - wyznała. "Dlatego ciągle muszę toczyć tę niedorzeczną walkę. Nawet moi najbliżsi mówią: "Nie publikuj tego zdjęcia, jest zbyt sexy" (...) P*******e się! Pozwólcie mi być sobą".