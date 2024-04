"Naga broń": O czym jest film z 1988 roku?

"Naga broń" była pełnometrażową kontynuacją serialu "Brygada specjalna" z 1982 roku. Film skupiał się na Franku Drebinie (Leslie Nielsen), poruczniku policji, którego pojawienie się zwiastuje chaos i destrukcję. Niekompetentny i zupełnie nieświadomy swoich licznych wad stróż prawa otrzymuje misję ochrony królowej Elżbiety II podczas jej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Nie będzie to łatwe, nie tylko ze względu na niekompetencję Franka. Na życie monarchini czyha nikczemny biznesmen Vincent Ludwig (Ricardo Montalbán).

"Naga broń": Wielki powrót serii. Pamela Anderson dołącza do obsady

W 2021 roku pojawiły się informacje, że Seth MacFarlane, twórca serialu "Głowa rodziny" i filmu "Ted", przejął reboot "Nagiej broni". Rok później ogłoszono, że film wyreżyseruje Akiva Schaffer, komik związany z grupą "The Lonely Island". Liam Neeson został oficjalnie obsadzony w roli Drebina. MacFarlane pozostał na stanowisku producenta.

Jak donosi Deadline, do obsady nowej "Nagiej broni" dołączyła kanadyjska aktorka - Pamela Anderson. To będzie wielki powrót gwiazdy "Słonecznego patrolu" na ekrany. Anderson w ostatnich latach nie pojawiała się zbyt często w produkcjach filmowych czy serialowych. W 2022 roku wystąpiła w mało znanym filmie "Alone at Night". Z kolei w zeszłym roku na Netfliksie ukazał się dokument, ujawniający kulisy życia prywatnego aktorki - "Pamela: Historia miłosna". Jej ostatnią znaczącą rolą była ta z 2017 roku, gdy pojawiła się w filmowej wersji serialowego hitu, który uczynił z niej gwiazdę, czyli "Baywatch. Słoneczny patrol".

Reboot "Nagiej broni" ma zadebiutować w kinach 18 lipca 2025 roku.