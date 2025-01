Pamela Anderson bez makijażu na czerwonym dywanie. Towarzyszył jej 28-letni syn

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Dzięki udziałowi w "Słonecznym patrolu" Pamela Anderson stała się ikoną lat 90. W ostatnim czasie znów jest o niej głośno. Została nominowana do Złotego Globu za rolę w filmie "The Last Showgirl". Na ceremonii rozdania statuetek pojawiła się z synem i zachwyciła naturalnym wydaniem.

Zdjęcie Pamela Anderson / Jordan Strauss/Invision / East News