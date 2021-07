Pam Grier w prequelu "Smętarza dla zwierzaków"

Pam Grier, jedna z największych gwiazd kina nurtu blaxpoitation, którą przypomniał widzom Quentin Tarantino w swoim filmie "Jackie Brown", dołączyła do obsady przygotowywanego właśnie prequela filmu "Smętarz dla zwierzaków". Film powstaje z myślą o premierze na platformie streamingowej Paramount+.

Pam Grier /Peter Sabok/COOLMEDIA/NurPhoto /Getty Images

O czym opowie prequel "Smętarza dla zwierzaków"?

Film, którego oficjalny tytuł wciąż nie został zaprezentowany, będzie prequelem opowieści znanej z książki Stephena Kinga "Smętarz dla zwierzaków". Książka i jej dwie kinowe ekranizacje opowiadały historię rodziny, która wprowadza się do domu w pobliżu lasu, gdzie mieści się tajemniczy indiański cmentarz. Posiada on moc wskrzeszania tego, co zostanie tam zakopane. Nieznane są szczegóły prequela tej opowieści, ale spekuluje się, że film bardziej skupi się na genezie samego cmentarza. Niewykluczone jest pojawienie się w nim indiańskiego stworzenia znanego jako Wendigo.

Jak informuje portal "Variety", Pam Grier dołączyła do obsady, w której są już Jackson White ("Pani Fletcher"), Forrest Goodluck ("Zjawa"), Jack Mulhern ("Mare z Easttown"), Natalie Alyn Lynd ("Goldbergowie") oraz Isabella Star LeBlanc. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już w sierpniu. Nie wiadomo, kiedy można spodziewać się premiery tego prequela.

Prequel "Smętarza dla zwierzaków" będzie reżyserskim debiutem Lindsey Beer, która niedawno napisała scenariusz filmu Netfliksa zatytułowanego "Sierra Burgess jest przegrywem". Scenariusz filmu napisał autor scenariusza "Smętarza dla zwierzaków" z 2019 roku, Jeff Buhler. Jednym z producentów powstającego filmu jest Lorenzo di Bonaventura ("Transformers"). Ponieważ prequel "Smętarza dla zwierzaków" trafi od razu na serwis streamingowy, trudno będzie porównywać wyniki jego oglądalności do tych, jakie zanotował poprzedni film serii. Przy budżecie 21 milionów zarobił w kinach ponad 100 milionów dolarów.

Po występie w filmie "Jackie Brown" Quentina Tarantino z 1997 roku, zapomniana kariera Pam Grier nabrała nowej prędkości. Nie na długo, wkrótce kino i serial ponownie zapomniały o aktorce. Ostatnio można ją było oglądać w serialach "Tacy jesteśmy" oraz "Bless This Mess".