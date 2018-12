Padł ostatni klaps na planie filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

W Warszawie zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Biografia zapomnianego geniusza fortepianu, niesamowitego jazzmana, który żył tylko 29 lat, pojawi się w kinach we wrześniu 2019 r. W roli wybitnego muzyka, ale też niezwykle interesującego człowieka, zobaczymy Dawida Ogrodnika, aktora wyróżnionego tytułem European Shooting Stars 2019. Na ekranie partnerują mu m.in. Justyna Wasilewska, Piotr Adamczyk, Jacek Koman i Jowita Budnik.

Maciej Pieprzyca i Dawid Ogrodnik na planie filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" /Łukasz Bąk /materiały dystrybutora

- Mieczysław Kosz jest takim bohaterem, o których chcę opowiadać w swoich filmach - mówi reżyser Maciej Pieprzyca. - To niepogodzony ze światem outsider i buntownik. Buntujący się przeciwko swoim ograniczeniom wynikającym z niepełnosprawności, przeciwko kanonom muzycznym czy też przeciwko normom społecznym, w jakie chciano go wpisać. Wierzę, że "Ikar. Legenda Mietka Kosza" będzie uniwersalną opowieścią o człowieku i znajdzie widzów nie tylko wśród fanów jazzu.

"Ikar. Legenda Mietka Kosza": Nowe zdjęcia 1 7 W Warszawie zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Biografia zapomnianego geniusza fortepianu, niesamowitego jazzmana, który żył tylko 29 lat, pojawi się w kinach we wrześniu 2019 r. Autor zdjęcia: Łukasz Bąk Źródło: materiały dystrybutora 7

Reklama

Mieczysław Kosz, niewidomy pianista, mistrz improwizacji, dziś pamiętany jest głównie przez miłośników jazzu. Pozostawił po sobie zaledwie jeden album, ale dla fanów jazzu stał się legendą. Wystąpił na uznawanym za najbardziej prestiżowy festiwalu jazzowym w Montreux, grał w paryskich klubach jazzowych i najlepszych salach koncertowych. Był podziwiany przez największych muzyków i publiczność. Niestety, jak większość ludzi wybitnych musiał walczyć z wewnętrznymi demonami i samotnością.

Maciej Pieprzyca podkreśla rolę Piotra Adamczyka, bez którego film nigdy by nie powstał: - Nie byłoby "Ikara. Legendy Mietka Kosza", gdyby nie Piotr Adamczyk, którego śmiało mogę nazwać ojcem chrzestnym filmu. To właśnie Piotr opowiedział mi o tym niesamowitym człowieku. Choć interesowałem się jazzem, to przyznaję, że nie na tyle, aby znać tego zapomnianego geniusza. Im bardziej poznawałem jego biografię, tym bardziej rozumiałem, że chciałbym opowiedzieć historię tego fascynującego człowieka.

"Ikar. Legenda Mietka Kosza": Na planie filmu w Krakowie 1 11 12 października 2018 roku pod Krakowem rozpoczęły się zdjęcia do filmu Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". 17 października ekipa pojawiła się na ulicy Parkowej w Krakowie, która "grała" francuskie Montreux. Tytułową rolę, niewidomego pianisty Mieczysława Kosza, gra Dawid Ogrodnik. Film ma trafić na ekrany kin w 2019 roku. Na zdjęciu: Dawid Ogrodnik i Michał Filipiak na planie filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" / KBF Autor zdjęcia: Robert Słuszniak Źródło: materiały prasowe 11

W roli Mieczysława Kosza zobaczymy Dawida Ogrodnika, który podkreśla, że na planie ogromną satysfakcję dała mu gra na pianinie, możliwość improwizacji. - Zarówno reżyser, jak i producentki stworzyli mi doskonałe warunki do pracy nad rolą. To nasza kolejna współpraca z Maciejem Pieprzycą i bardzo ją cenię. Miałem dużo czasu, żeby pracować nad scenariuszem i rolą - to bardzo komfortowa sytuacja dla aktora. Maciej Pieprzyca przykłada wyjątkowo dużą wagę do przygotowań przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. Ta intensywna praca rozpoczyna się z pierwszym czytaniem scenariusza i kończy ostatnim klapsem na planie.

Na planie Dawidowi Ogrodnikowi partneruje Justyna Wasilewska. - Moja bohaterka Zuza jest bardzo ciekawą osobowością. Jest w niej coś, co bardzo mnie intryguje, pewna przewrotność. Jest obdarzona niebywałą ekspresją. Jej relacja z Mietkiem Koszem jest niezwykle burzliwa, choć bez wątpienia są dla siebie nawzajem źródłem inspiracji. Jako artyści są do siebie podobni i dobrze się rozumieją.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Ogrodnik o filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza": Jego muzyka była mi zupełnie obca INTERIA.PL

Nad stroną muzyczną filmu czuwa Leszek Możdżer, który od dawna próbuje przywrócić pamięć o Mieczysławie Koszu. Możdżer odpowiada za stworzenie i przygotowanie warstwy muzycznej filmu, na którą składają się m.in. muzyka ilustracyjna oraz aranżacje znanych i popularnych utworów ("Take the A Train", "San Francisco", "Kasztany", "Cała jesteś w skowronkach"). W filmie nie zabraknie brawurowych improwizacji, które podobnie jak aranżacje nagrane zostały jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, dzięki czemu aktorzy mogli odpowiednio przygotować się do poszczególnych scen.

Film pojawi się w kinach 27 września 2019 roku. Za produkcję odpowiada RE Studio. Dystrybucją zajmuje się Next Film.