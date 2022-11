Owen Wilson zagra malarza w filmie "Paint"

Po komedii romantycznej "Wyjdź za mnie" , gdzie Owen Wilson zagrał u boku Jennifer Lopez i udziale w superbohaterskim serialu "Loki" , aktor zaangażował się w bardziej kameralny projekt. Gra w produkcji, za którą stoi IFC Films, studio specjalizujące się w niezależnych filmach. Teraz realizuje komedię "Paint", która ma wejść do kin 28 kwietnia 2023 roku.

Reklama

Wilson wciela się w postać Carla Nargle, malarza, który od 30 lat ma swój program w lokalnej telewizji stanu Vermont. Jak streszcza serwis Screenrant, jego pozycja ulega zachwianiu, gdy włodarze stacji, w której pracuje, wprowadzają na antenę młodszego artystę. Nargle nie zamierza jednak tanio sprzedać skóry.

IFC Films na swoim koncie instagramowym opublikowało zdjęcie Wilsona w charakteryzacji. Trudno na nim rozpoznać słynnego aktora, ma bowiem fryzurę przypominającą afro, brodę oraz fajkę w zębach.



W Carlu Nargle widać odbicie Boba Rossa (1942-1995), który od 1983 do 1994 roku miał swój program "The Joy of Painting" w publicznej amerykańskiej telewizji PBS. Ross uchodził za najsłynniejszego nauczyciela plastyki na świecie. Zmarł po wieloletnim zmaganiu się z chłoniakiem. Uwielbiał malować górskie pejzaże. Jego znakiem rozpoznawczym były wyjątkowo bujne, kręcone włosy.