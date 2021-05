Owen Wilson w familijnym filmie akcji

Owen Wilson, popularny aktor, którego niedługo będzie można zobaczyć w nowym serialu platformy streamingowej Disney+ "Loki", znalazł już zajęcie w kolejnej produkcji. Będzie to familijny film akcji zatytułowany "Secret Headquarters" ("Sekretna kwatera główna"). Wyprodukuje go dla studia Paramount Pictures legendarny producent Jerry Bruckheimer ("Armageddon", "Twierdza", "Piraci z Karaibów").

Bohaterem filmu "Secret Headquarters" będzie młody chłopak Charlie Kincaid, który dokonuje niespodziewanego odkrycia. Jak się okazuje, pod jego domem ukryta jest tajna kwatera główna najpotężniejszego superbohatera na świecie. Odkrycie każe mu przypuszczać, że jego tata wiedzie podwójne życie - jest głową rodziny i superbohaterem. Wkrótce Charliemu wraz z grupą przyjaciół, przyjdzie bronić swojego domu przed atakiem złoczyńców.



Film "Secret Headquarters" wyreżyserują Henry Joost i Ariel Schulman. To twórcy innego superbohaterskiego filmu, "Power" z Jamiem Foxxem w roli głównej, który niedawno można było oglądać na platformie streamingowej Netflix. Scenariusz razem z reżyserami napisał Josh Koenigsberg ("High Fidelity") według pomysłu Christophera L. Yosta ("Thor: Ragnarok", "The Mandalorian").

Szykowany do roli w filmie "Secret Headquarters" Owen Wilson wciąż czeka na premierę swojego najnowszego filmu - "Kuriera francuskiego z Liberty, Kansas Evening Sun" w reżyserii Wesa Andersona . Ta opóźnia się z powodu pandemii COVID-19. Film pierwotnie miał trafić do kin w grudniu 2020 roku. Niedawno aktor ukończył też zdjęcia do komedii romantycznej "Marry Me", w której wystąpił u boku Jennifer Lopez.

Jednak wcześniej Owena Wilsona będzie można zobaczyć w serialu Marvela "Loki", w którym wcieli się w postać Mobiusa M. Mobiusa, szefa tajnej organizacji Time Keepers (Strażnicy czasu). Niedawno ogłoszono, że premiera pilotowego odcinka tego sześcioodcinkowego serialu odbędzie się w środę 9 czerwca. Oprócz Wilsona wystąpią w nim Tom Hiddleston, Gugu Mbathy-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku oraz Richard E. Grant.