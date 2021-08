Owen Wilson: Kto pomógł aktorowi po próbie samobójczej?

W ostatnim numerze magazynu "Esquire" Owen Wilson wrócił wspomnieniami do tragicznych wydarzeń sprzed 14 lat. Zawód miłosny, jaki przeżył aktor po odejściu Kate Hudson, pchnął go do zażycia garści leków uspokajających i podcięcia sobie żył. Na szczęście znalazł go na czas młodszy brat Luke Wilson (również aktor) i wezwał pogotowie, a Owen w stanie bardzo ciężkim trafił na oddział intensywnej terapii. W szpitalu ustalono, że próba samobójcza była spowodowana m.in. depresją oraz uzależnieniem od narkotyków.

Owen Wilson: Pomógł mu brat

Zdjęcie Owen Wilson dochodził do siebie po próbie samobójczej na Venice Beach / FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Agencja FORUM

Gdy stan aktora się ustabilizował, został wypisany do domu, gdzie opiekował się nim starszy brat Andrew. I to jemu, jak przyznał Owen Wilson w wywiadzie, zawdzięcza to, że był w stanie się podnieść psychicznie i wrócić na plan filmowy. Andrew przeniósł się na jakiś czas do mieszkania Owena, budził brata każdego ranka i pisał mu prosty plan na cały dzień. "Robił to, aby życie wydawało mi się możliwe do opanowania. W pewnym momencie (dużo później) zobaczyłem, że to przyniosło efekty, były naprawdę dobre" - wspominał Wilson.

Zdjęcie Owen Wilson (L) z bratem Andrew (P) we wrześniu 2007 roku, tuż po nieudanej probie samobójczej / FAMEFLYNET PICTURES / Backgrid USA / Agencja FORUM

Owen Wilson: Myśli samobójcze miewał już jako dziecko

Aktor wyznał w wywiadzie również, że walczył w przeszłości z depresją, a myśli o samobójczej śmierci miewał już jako dziecko: "Ten pomysł pojawił się w mojej głowie, gdy miałem około jedenastu lat". Aktor wspomniał również rozmowę, w której temat śmierci jako mały chłopiec poruszył ze swoim ojcem: "Pamiętam dokładnie moment, kiedy w domu powiedziałem: 'Myślę o śmierci' i zobaczyłem, jak mój tata odwrócił się i złapał za ramiona. Byłem zaskoczony tą reakcją. Ale kto wie, może właśnie dlatego to powiedziałem" - wyjaśnił Wilson.

Ze swoimi demonami gwiazdor mierzył się jeszcze wiele lat: "Czasami życie przypomina mi postać graną przez Toma Hardy'ego w 'Zjawie'. Jakiś koszmarny facet próbujący cię zabić, nawet jeśli zdobędziesz przewagę" - powiedział, a w dalszej części wywiadu zapewnił, że teraz ma dobry czas w swoim życiu i wreszcie czuje się doceniony: "Znalazłem szczęście, czuję się bardzo wdzięczny za różne rzeczy" - powiedział.

"Wiem, że wszystko może pójść w górę albo w dół, ale kiedy się wejdzie na jedną z tych wznoszących fal, trzeba unosić się na niej tak długo, jak się da..." - zakończył optymistycznie aktor.



Owen Wilson pracuje teraz nad rolą do familijnego filmu akcji "Secret Headquarters" ("Sekretna kwatera główna") w reżyserii Henry’ego Joosta i Ariela Schulmana. Niedawno aktor zakończył zdjęcia do komedii romantycznej "Marry Me", w której wystąpił razem z Jennifer Lopez i Sarah Silverman.