Paul McCartney i Elton John w sequelu "Oto Spinal Tap"

W rozmowie z podcastem" RHLSTP with Richard Herring" Rob Reiner ujawnił, że 40 lat po premierze "Oto Spinal Tap" rozpocznie prace nad kontynuacją kultowego filmu. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w lutym 2024 roku a jako członkowie Spinal Tap powrócą: Christopher Guest, Michael McKean i Harry Shearer. Co więcej, wspierać będą ich prawdziwe gwiazdy muzyki z Paulem McCartneyem, Eltonem Johnem i Garthem Brooksem na czele.