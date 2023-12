Przenoszenie historii z gier na ekrany kinowe nie jest czymś nowym. Od wielu lat podejmowane są próby, by pokazać jak najszerszej widowni przygody, które pierwotnie można było przeżyć na ekranie komputera. Zebraliśmy listę produkcji, które w subiektywnej opinii zasługują na wyróżnienie.



"Uncharted" (2022)



Zdjęcie Uncharted (film) / materiały prasowe

Nasza listę rozpoczniemy od najnowszej produkcji. Seria gier "Uncharted" skupia się na przygodach niepokornego poszukiwacza skarbów, Nathana Drake’a. W każdej z kolejnych części stara się zdobyć coraz nowy tajemniczy skarb, który ma sprawić, że zdobędzie ogromny majątek. Jak się jednak okazuje, poszukiwanie skarbów to niełatwe zadanie, a na każdym rogu czeka mnóstwo przeciwników. Film z Tomem Hollandem w roli głównej dobrze oddaje klimat gier, pokazując świat pełen przebiegłych ludzi i ogromnych bogactw, czekających na wytrwałych podróżników.



"Lara Croft: Tomb Raider" (2001)



Zdjęcie Tomb Raider / materiały prasowe

Kolejna propozycja również nawiązuje do świata poszukiwaczy skarbów, zapomnianych świątyń i ogromnej ludzkiej chciwości. Lara Croft jest archeologiem i w tym filmie pragnie odnaleźć pewien magiczny artefakt. Musi się jednak spieszyć - nie tylko ona go potrzebuje. Jej przeciwnikiem jest tajemnicza organizacja Illuminati, która pragnie wykorzystać moc przedmiotu. Film przepełnia akcja, a oglądanie Angeliny Jolie wcielającej się w Larę, która podobno przed rozpoczęciem zdjęć wzięła udział w trzymiesięcznym wymagającym treningu, naprawdę sprawia przyjemność.



"Książę Persji: Piaski czasu" (2010)

Zdjęcie "Książę Persji: Piaski czasu" / Andrew Cooper / Disney+

Pozostajemy w świecie magii i cudownych artefaktów. Gra łączy elementy platformówki oraz przygodówki akcji. Zadaniem gracza jest pokonywanie przeszkód, omijanie pułapek i walka z przeciwnikami, a także rozwiązywanie łamigłówek. W filmie, w rolę księcia Persji, Dastana, wciela się Jake Gyllenhaal. Podczas oblężenia Dastan, wraz ze starszym bratem Tusem, przedostają się do wnętrza twierdzy, by odnaleźć mityczne artefakty. Książę zdobywa niesamowity sztylet, pozwalający mu na manipulacje czasem. Jednak później zaczyna się polowanie na niego, a on jest zmuszony udowodnić swoją niewinność.



"Assassin’s Creed" (2016)

Zdjęcie Assassin's Creed / materiały prasowe

"Assassin’s Creed" jest serią gier, która opiera się na możliwości odczytywania wspomnień przodków na wiele wieków w przeszłość. Dzięki technologii można przeżywać przygody członków swojej rodziny, a ta konkretna familia jest wyjątkowa. Jej członkowie wieki temu należeli do zakonu asasynów, skrytobójców, którzy wielokrotnie mieli wpływ na losy świata. Film opowiada o Callumie Lynchu, który doświadcza przygód swojego przodka, asasyna Aguilara, żyjącego w XV-wiecznej Hiszpanii. Szybko wplątuje się w walkę z Templariuszami.



"Warcraft: Początek" (2016)

Zdjęcie Warcraft / materiały prasowe

"Warcraft" jest grą sieciową, w której gracze jednocześnie mogą ze sobą dzielić rozgrywkę. Akcja gier i książek toczy się w fikcyjnych światach Azeroth i Draenor zamieszkanych przez ludzi, gnomy, elfy, krasnoludy, trolle, orków i wiele innych fantastycznych ras. Fabuła gier z tej serii opiera się na konflikcie między wojskami orków i ludzi. Na tej samej podstawie powstał również film. Dwa zwaśnione królestwa - zamieszkiwane przez ludzi Azeroth (Przymierze) i świat orków Draenor (Horda) podejmują się walki przeciwko sobie. Przymierze walczy o zachowanie porządku i bezpieczeństwo ludzi, Horda zaś o przetrwanie zagrożonego gatunku orków. Film zachęca widza by sam obrał stronę i nikogo nie stawia w lepszej pozycji.



"Resident Evil" (2002)

Zdjęcie Mila Jovovich w Resident Evil ostatni rozdział. UIP dystr / domena publiczna

Pora na propozycje dla fanów horrorów. Świat "Resident Evil" składa się z kilku części gier, filmów, a także seriali. W produkcji z 2002 roku możemy zobaczyć Milę Jovovich, która próbuje przeżyć w tajnym laboratorium medycznym, w którym do tej pory badano bardzo niebezpiecznego wirusa. Mirkob wydostaje się spod kontroli, a żywe istoty zmieniają się w napędzane głodem zombie. Film trzyma w napięciu i niesamowicie oddaje klimat gier.



"Silent Hill" (2006)

Zdjęcie Silent Hill 2 Remake / materiały prasowe

Zostajemy w klimacie horrorów, a ten jest jednym z najbardziej niepokojących. Rose poszukuje sposobu na wyleczenie swojej córki Sharon z dziwnej choroby, która skazuje dziewczynkę na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Postanawia zabrać córkę w podróż do Silent Hill - miasteczka, którego nazwę dziewczynka bezustannie przywołuje w snach. Kiedy docierają na miejsce, córka Rose znika w tajemniczych okolicznościach. Matka poszukuje córki w przeklętym miejscu, które łatwo ich nie wypuści.



"Pokemon: Detektyw Pikachu" (2019)

Zdjęcie Trudno nie pokochać głównego bohatera / materiały prasowe

Nadeszła pora na nieco lżejsze klimaty. Pokemonów raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, a te urocze stworki co jakiś czas przeżywają renesans. "Detektyw Pikachu" pokazuje widzom świat, w którym pokemony są popularnym zjawiskiem. Tytułowa postać jest przeuroczym wsparciem dla głównego bohatera, który podejmuje się poszukiwań swojego ojca, oficera policji, który zaginął. W filmie możemy zobaczyć całkiem udane połączenie filmu aktorskiego i efektów specjalnych.



"Sonic. Szybki jak błyskawica" (2020)

Zdjęcie Sonic 2: Szybki jak błyskawica / materiały prasowe

Sonic to antropomorficzny jeż, który wyróżnia się kolorem i swoją szybkością. W grze mogliśmy zbierać złote obręcze, a w filmie możemy przyjrzeć się przygodom bohatera, który przypadkiem trafił do naszego świata. Sonic i nowopoznany człowiek o imieniu Tom łączą siły, by powstrzymać działania dr Robotnika, który pragnie schwytać jeża i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem. Przed premierą szerokim echem odbiła się petycja, by Sonic wyglądał mniej ludzko, a bardziej przypominał postać z gry. Producenci filmu wzięli tę prośbę internautów na poważnie i faktycznie zmienili wygląd bohatera.



"Angry Birds" (2016)



Zdjęcie Angry Birds / materiały prasowe

Ostatnia propozycja skierowana bardziej do najmłodszych fanów kina. Animacja powstałą na podstawie gier mobilnych. Na telefonach mieliśmy możliwość "wyrzucać" ptaki z procy, by niszczyć budowle Świń, i ratować ptasich pobratymców, którzy byli porywani. Film skupia się na tym, dosyć prostym motywie, a postacie zachowują swoje specjalne umiejętności, z których mogliśmy korzystać w grze. Produkcja jest bardzo kolorowa i z humorem pokazuje nowe przygody "wkurzonych ptaków".

Oczywiście, produkcji na podstawie gier jest dużo więcej. Wiele z nich nie zostało tutaj ujętych, a na uwagę zasługują również seriale, które w ostatnich latach również przykuwają uwagę. Powstał chwalony "The Last of Us", a niebawem będziemy mogli zobaczyć serial na podstawie gier "Fallout". Żyjemy w dobrych czasach dla ekranizacji gier i życzymy sobie, by wszystkie te produkcje oddawały ducha ukochanych przez nas serii.