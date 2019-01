Oto najlepsze scenariusze 2018 roku

Amerykańska Gildia Scenarzystów Filmowych ogłosiła nominacje do swych corocznych nagród. Znalazło się wśród nich kilka niespodzianek.

Należy zaznaczyć, że z powodu przepisów gildii, w nominacjach nie uwzględniono części scenariuszy, które według analityków mają dużą szansę na nominację do Oscara. Wśród pominiętych tytułów znalazły się takie filmy, jak: "Faworyta", "Dziedzictwo. Hereditary" czy "Śmierć Stalina".



Oto lista nominowanych:

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"Can You Ever Forgive Me?" (Nicole Holofcener i Jeff Whitty)

"Czarna Pantera" (Ryan Coogler i Joe Robert Cole)

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman" (Charlie Wachtel i David Rabinovitz oraz Kevin Willmott i Spike Lee)

"Gdyby ulica Beale umiała mówić" (Barry Jenkins)

"Narodziny gwiazdy" (Eric Roth oraz Bradley Cooper i Will Fetters)

Najlepszy scenariusz oryginalny:

"Ciche miejsce" (Brian Wood, Scott Beck i John Krasinski)

"Eight Grade" (Bo Burnham)

"Green Book" (Nick Vallelonga, Brian Currie i Peter Farrelly)

"Roma" (Alfonso Cuaron)

"Vice" (Adam McKay)

Nagrody zostaną wręczone po raz 71. Ceremonia ich rozdania odbędzie się 17 lutego 2019 roku.