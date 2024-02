Oto najlepsze amerykańskie filmy niezależne. Zaskakujący werdykt

39. rozdanie nagród Independent Spirit. Kategorie filmowe

Nagrody w kategoriach filmowych rozłożyły się między większość nominowanych. Najwięcej statuetek otrzymało "Przesilenie zimowe" Alexandra Pyne'a — za rolę drugoplanową (Da'Vine Joy Randolph), debiut aktorski (Dominic Sessa) i zdjęcia. "Poprzednie życie" poza laurem dla najlepszego filmu zwyciężyło jeszcze w kategorii reżyserskiej.

Dwie statuetki otrzymało także "American Fiction" Corda Jeffersona — za rolę pierwszoplanową (Jeffrey Wright) i scenariusz. Pozostałe filmy wygrały w jednej kategorii. Za najlepszy pierwszy film uznano "Tysiąc i jeden" A.V. Rockwella. Za debiutancki scenariusz nagrodzono "Obsesję" Todda Haynesa.

Najlepszym dokumentem zostały "Cztery córki" Kaouther Ben Hanii, a filmem międzynarodowym - "Anatomia upadku" Justine Triet. Za montaż uhonorowano "Jak wysadzić rurociąg" Daniela Goldhabera.

Wśród wielkich przegranych wieczoru znaleźli się "Dobrzy nieznajomi" Andrew Haigha oraz "Przejścia" Iry Sachsa.

39. rozdanie nagród Independent Spirit. Kategorie telewizyjne

W Kategoriach telewizyjnych triumfowały "Awantura" i "The Last of Us". Pierwszy z wymienionych uznano za najlepszy serial fabularny. Wyróżniono także grającą główną rolę Ali Wong. "The Last of Us" wygrało w kategoriach "rola drugoplanowa" (Nick Offerman) oraz "przełomowa rola" (Keivonn Montreal Woodard). Za najlepszą obsadę uznano aktorów występujących w sitcomie "Jury Duty".

Ceremonię poprowadziła komiczka Aidy Bryant.