Oto najgorsze filmy 2019 roku

Grudzień to czas podsumowań. Oprócz zestawień najlepszych produkcji roku, w których najczęściej królują filmy "Joker" i "Parasite", popularne są też rankingi kinowych "kitów"... Swoją listę najgorszych produkcji opublikowali też recenzenci "The Hollywood Reporter", którzy wzięli pod uwagę wszystkie filmy, które miały premierę w 2019 roku. Jakie filmy pojawiły się w tym niechlubnym zestawieniu?

Piękna Anne Hathaway rzadko zalicza takie wpadki w karierze /materiały prasowe

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Śnieżna paczka" [trailer] materiały dystrybutora

Miejsce 10: "Śnieżna paczka"

Reklama

Bohaterem filmu jest lis polarny, który razem z przyjaciółmi próbuje powstrzymać złego Doktora Morsa przed stopieniem pokryw lodowych i zalaniem Ziemi. "Zastanawia koncepcja zatrudniania gwiazd aktorskich do podkładania głosów animowanym postaciom, choć dziecięca widownia i tak ich nie rozpozna. Ciekawym zabiegiem było zatrudnienie do dziecięcego filmu Michaela Madsena, faceta, który we 'Wściekłych psach' odciął komuś ucho" - czytamy w uzasadnieniu.