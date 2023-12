"The Last of Us" najchętniej oglądanym serialem roku

Liderem wśród produkcji HBO Max okazał się serial, który swoją premierę miał już na początku roku - "The Last of Us". Opowiada o niebezpiecznej i brutalnej przygodzie Joela i Ellie, którzy muszą stawić czoła mrocznym siłom i ocalić to, co pozostało z ludzkiej cywilizacji. Serial bazuje na kultowej grze komputerowej o tym samym tytule, stworzonej przez studio Naughty Dog, i został stworzony przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna dla HBO. W obsadzie poza Pedro Pascalem i Bellą Ramsey pojawiają się również Gabriel Luna, Merle Dandridge i Anna Torv.

"The Last of Us" dostał aż 24 nominacje do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Produkcja powróci z drugim sezonem, którego producentami będą również Craig Mazin i Neil Druckman.

"Sukcesja": Czwarty sezon zebrał rewelacyjne recenzje

Drugie miejsce wśród najchętniej oglądanych seriali zdobył czwarty i finałowy sezon "Sukcesji", który otrzymał rewelacyjne opinie zarówno wśród krytyków, jak i widzów. "Sukcesja" dostała aż 27 nominacji do tegorocznych nagród Emmy.

"Sukcesja" to satyryczne spojrzenie na wyższą klasę, która jest pełna czarnego humoru i fascynujących zwrotów akcji. Widzowie przez cztery sezony śledzili losy swoich bohaterów, a finał produkcji wzbudził wielkie poruszenie wśród fanów.

W rolach głównych wystąpili: Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook i Brian Cox.

"Rick and Morty": Siódmy sezon trzecim najchętniej oglądanym serialem

Na trzecim miejscu uplasował się uwielbiany w Polsce "Rick i Morty". Na platformie HBO Max można oglądać siódmy sezon animowanego serialu o ekscentrycznym naukowcu Ricku i jego wnuku Mortym.

Serial opowiada o kosmicznych przygodach szalonego i genialnego naukowca, jakim jest Rick Sanchez. W trakcie podróży towarzyszy mu jego niezbyt rozgarnięty wnuk Morty. Razem przemierzają kosmos i inne wymiary, przeżywając wspólne przygody, często pakując się w przeróżne kłopoty, niejednokrotnie z powodu problemów z alkoholem Ricka.

Najchętniej oglądane seriale HBO Max w 2023 - pełna lista

W 2023 roku popularnością cieszyły się także sprawdzone i kultowe produkcje takie jak "Gra o tron", "Przyjaciele" czy dwa sezony "Białego Lotosu". W pierwszej dziesiątce znalazł się drugi sezon sequela kultowego serialu "Seks w wielkim mieście" o tytule "I tak po prostu".

Pierwszą dziesiątkę zamyka polski serial "#BringBackAlice" z Heleną Englert w roli głównej, a także czarny koń tego wyścigu serial "Stamtąd".

Pełna lista: "The Last of Us", "Sukcesja", "Rick and Morty", "Gra o tron", "Przyjaciele", "Biały lotos", "I tak po prostu", "#BringBackAlice", "Stamtąd", "Idol", "Ród smoka", "Euforia", "Ślepnąc od świateł", "Miłość i śmierć", "Czarnobyl".

Najchętniej oglądane filmy HBO MAx w 2023 - pełna lista

Filmowym liderem wśród użytkowników HBO Max jest kultowa seria z Harrym Potterem. Kolejne miejsca na podium uzupełniają takie hity kinowe jak "Mega 2: Głębia", "Black Adam" czy "Shazam! Gniew Bogów".

W pierwszej piętnastce znalazły się także dwa filmy z Markiem Wahlbergiem w roli głównej – "W nieskończoność" oraz "Ojciec Stu". Popularnością cieszą się horrory takie jak: "Martwe zło: Przebudzenie", "X" czy "Zakonnica II".

Pełna lista: Seria o Harrym Potterze, "Meg 2: Głębia", "Black Adam", "Shazam! Gniew Bogów", "W nieskończoność", "Morbius", "Flash", "Uncharted", "Gdzie śpiewają raki", "Martwe zło: Przebudzenie", "Magic Mike: Ostatni taniec", "Diuna", "X", "Ojciec Stu", "Zakonnica II".