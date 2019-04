Oto jurorzy Konkursu Głównego Mastercard OFF CAMERA

Allan Starski, laureat Oscara za scenografię do „Listy Schindlera”, został przewodniczącym Jury Konkursu Głównego Wytyczanie Drogi podczas 12. Mastercard OFF CAMERA. Do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa – 100 000 USD – zdecydują również Anna B. Sheppard, Ellen Kuras i Roger Mitchell.

Allan Starski /Edyta Dufaj /materiały prasowe

Allan Starski to jeden z najbardziej znanych na świecie polskich scenografów, pracujący zarówno w teatrze, jak i filmie. Laureat Oscara oraz Nagrody Krytyków Filmowych Los Angeles za scenografię do "Listy Schindlera" Stevena Spielberga. Twórca scenografii do 14 filmów Andrzeja Wajdy (m.in. "Człowiek z Marmuru", "Panny z Wilka", "Danton", "Pan Tadeusz"). Pracuje z najwybitniejszymi reżyserami polskimi i zagranicznymi, m.in. z Agnieszką Holland ("Europa, Europa" i "Plac Waszyngtona"), Romanem Polańskim ("Pianista" i "Oliver Twist") i Peterem Webberem ("Hannibal, po drugiej stronie maski"). Laureat licznych nagród filmowych, m.in. francuskiego CEZARA za "Pianistę".

Anna B. Sheppard pracowała na pięciu kontynentach z najbardziej uznanymi reżyserami światowego kina. Ma na swoim koncie ponad 40 dużych projektów filmowych. Jej prace doceniono trzema nominacjami do Oscara ("Lista Schindlera", "Pianista", "Maleficent"), nominacją do BAFTA i Cezara. Wielokrotnie współpracowała z Krzysztofem Zanussim, tworząc kostiumy do jego filmów z lat 70’ i 80’. Ma na swoim koncie takie produkcje, jak: "Kompania braci", "Informator" (reż. Michael Mann), "Oliver Twist" (reż. Roman Polanski), "Rycerze z Szanghaju" i "Fred Claus" (reż. David Dobkin), “Bękarty wojny" (reż. Quentin Tarantino) oraz ostatnio - "Spider-Man: Far From Home".

Roger Michell jest reżyserem teatralnym i filmowym. Ogólnoświatową popularność zdobył w 1999 roku, kiedy wyreżyserował komedię "Notting Hill". Na swoim koncie ma takie tytuły jak: "Dzień dobry TV" z Harrisonem Fordem, Diane Keaton i Rachel McAdams, "Przetrzymać tę miłość" z Danielem Craigem, "Zmianę pasa" z Benem Affleckiem i Samuelem L. Jacksonem. Pracuje nad nowym filmem "Blackbird", w którym zagrają Susan Sarandon i Kate Winslet.

Ellen Kuras to doświadczona autorka zdjęć i reżyserka filmowa. Zdobywczyni Oscara za pełnometrażowy dokument “Zdrada". Dwukrotna laureatka nagrody Emmy. Była operatorem przy tak kultowych produkcjach, jak: "Zakochany bez pamięci" z Jimem Carreyem i Kate Winslet w rolach głównych, "Rolling Stones w blasku świateł" w reżyserii Martina Scorsese czy "Blow" z Johnym Deppem i Penelope Cruz. Ostatnio reżyserowała także odcinki serialu "Ozark" i "Paragraf 22", najnowszej produkcji George’a Clooneya. Była piątą kobietą, która została zaproszona do Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych i jednym z najmłodszych członków zespołu, którzy zostali zaproszeni do Akademii Filmowej w 1997 roku.