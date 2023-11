"Otchłań" opowiada o pracownikach podwodnej stacji badawczej, którzy zostają zaangażowani do akcji ratunkowej załogi łodzi podwodnej, która opadła na dno oceanu. Okazuje się, że sprawa nie jest wynikiem ataku ze strony Sowietów, a obecnością sił pozaziemskich.



Film Camerona otrzymał cztery nominacje do Oscara: za efekty specjalne, scenografię, zdjęcia i dźwięk. Zwyciężył w ostatniej kategorii.



"Jeśli nie oglądaliście wcześniej tego filmu, to najlepszy [sposób], żeby go zobaczyć. Jeśli już go widzieliście, poczujecie się, jakbyście znów oglądali go pierwszy raz " - reżyser zachęca widzów do kinowego seansu "Otchłani".



