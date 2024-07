"Oszałamiający sukces kasowy". Tego nie dokonała jeszcze żadna animacja!

"W głowie się nie mieści 2": Ponad miliard dolarów na koncie

"W głowie się nie mieści 2" to pierwszy film w 2024 roku, który w kinach na całym świecie zarobił ponad miliard dolarów. Tytuł zebrał 469,3 mln dolarów w Ameryce Północnej oraz 545,5 mln dolarów na pozostałych światowych rynkach.

Żadna inna tegoroczna produkcja tego nie dokonała. Co więcej, żaden film animowany nie dokonał tego w tak krótkim czasie - film jest na ekranach dopiero do 19 dni! Tytuł pokonał takie giganty, jak druga część "Diuny" czy "Barbie" .



"W imieniu właścicieli kin w kraju i na świecie chcę pogratulować filmowi Disneya 'W głowie się nie mieści 2' pokonania bariery miliarda dolarów przychodów z kin. Żaden inny film animowany w historii tego nie dokonał. To oszałamiający sukces kasowy" - oświadczył Michael O’Leary, szef dyrektor generalny NATO (Krajowe Stowarzyszenie Właścicieli Kin). Jego słowa cytuje branżowy portal "Variety".

A amerykańskim box office'ie drugie miejsce zajmuje "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" (53 mln dolarów), a trzecie nowa produkcja Kevina Costnera "Horyzont. Rozdział 1" (11 mln dolarów).

"W głowie się nie mieści 2": Fabuła

Wyprodukowany przez Disneya i Pixara film "W głowie się nie mieści 2" to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe "Emocje". Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza - Niepewność. A to dopiero początek zmian.

Film jest obecny na ekranach polskich kin od 12 czerwca.