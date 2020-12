W piątek, 18 grudnia, odbywa się pogrzeb Agnieszki Fatygi, znanej aktorki i piosenkarki.

Agnieszka Fatyga spocznie na Powązkach /Norbert Nieznanicki / AKPA

Msza święta odbywa się w kościele Św. Antoniego na ulicy Senatorskiej w Warszawie. Aktorka spocznie na Powązkach Wojskowych. Pogrzeb artystki odbywa się aż 1,5 miesiąca po jej śmierci.



Agnieszka Fatyga zmarła 30 października w wieku 62 lat. Była matką wschodzącej gwiazdy polskiego kina Michaliny Olszańskiej.



"Dzisiaj rano odeszła moja Mama, Agnieszka Fatyga. Wybaczcie, dziś nie jestem w stanie nic więcej napisać, dlatego pozwolę sobie zostawić tu pieśń, którą moja Mama skomponowała dla swojej Mamy i schować się za jej własnymi słowami" - napisała po śmierci Fatygi Michalina Olszańska, umieszczając link do piosenki "Kołysanka dla matki".

W nagraniu na YouTubie Fotygę pożegnał też mąż, aktor Wojciech Olszański.



"Moja żona z którą przeżyłem 37 lat odeszła dzisiaj od nas o godzinie 7.00 rano, nagle... Wszystko, co najgorsze dopiero przede mną, ale zasłużyła na to, by ją wspomnieć, bo była niezłomnym człowiekiem. Nigdy się nikomu nie sprzedała, nikomu nie obiecywała, poniosła za to wiele razów, nagonek. Była w życiu najlepszym, co mi się przytrafiło. Miała do mnie wielką cierpliwość. Kochała ludzi, aczkolwiek Ci co ją znali wiedzą, że była wielką samotnicą, ale bardzo empatyczną i dobrą. Może dlatego była wielką samotnicą, bo była dawcą, oddawała ludziom swoją energią" - powiedział Olszański.