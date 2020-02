Ostatnia rola Pawła Królikowskiego

Dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew, poinformowała, że w najbliższą niedzielę na antenie stacji będzie można zobaczyć Pawła Królikowskiego w ostatniej roli życia. W serialu "W rytmie serca" aktor zagrał ojca postaci Barbary Kurdej-Szatan oraz... Antoniego Królikowskiego.

Paweł Królikowski zmarł nad ranem, 27 lutego, po długiej chorobie - poinformował "Super Express". Miał 58 lat.



Reklama

"Dzisiaj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci aktora, wieloletniego przyjaciela Polsatu - Pawła Królikowskiego, który między innymi był jurorem wszystkich 12 edycji programu 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'" - napisała w specjalnym oświadczeniu Nina Terentiew.

Dyrektor programowa Polsatu przypomniała o pewnym zdarzeniu sprzed 30 lat.

Zdjęcie Nina Terentiew i Paweł Królikowski na prezentacji ramówki Polsatu w 2014 roku / Mieczysław Włodarski / East News

"Paweł Królikowski debiutował u mnie, jak żartowaliśmy, dwa razy. 30 lat temu przyjechał do mnie z Wrocławia, jako bardzo młody człowiek, zaraz po studiach, z wymyślonym przez siebie programem dla dzieci 'Truskawkowe Studio'. Potem, po latach, zaprosiłam go do drugiego debiutu, w roli jurora, w programie 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. Ilekroć się widywaliśmy, zawsze te spotkania były przepełnione serdecznością, ciepłem i uśmiechem, za które cenili go wszyscy, którzy z nim pracowali" - przypomniała Terentiew.

Dyrektor programowa Polsatu wspomniała Królikowskiego jako człowieka wielkiego serca.



"Paweł kochał ludzi. Najbardziej cieszyło go to, że w programie nikt nie odpada. Bo nie zdarzyło się nigdy, żeby Paweł powiedział komuś coś naprawdę niemiłego. Był aktorem, artystą do samego końca. Każdą komórką swojego ciała, serca i duszy. Chłonął i cieszył się z każdej minuty na planie" - napisała Terentiew i przypomniała, że ostatnią rolę w karierze zagrał w serialu "W rytmie serce".



"Ostatni raz, zagrał u nas rolę ojca w serialu 'W rytmie serca', który będzie można obejrzeć już za kilka dni. Nawet, gdy był już bardzo chory, kiedy stawał przed kamerą, czuło się, że zawód aktora daje mu prawdziwe szczęście" - zaznaczyła Terentiew.

Aktor zadebiutował w serialu w dwóch ostatnich ocdinkach 5. sezonu "W rytmie serca", wcielając się w postać Bogusława Horosiewicza, właściciela firmy "Horosiewicz i Syn Ramy do luster i obrazów". Jego serialowymi dziećmi są Barbara Kurdej-Szatan (grająca Marię Biernacką) i... Antoni Królikowski (w roli Karola Horosiewicza). W najbliższą niedzielę Polsat wyemituje pierwszy odcinek szóstego sezonu serialowej produkcji.



"Z całego serca składamy wyrazy współczucia dla całej rodziny, żony oraz dzieci, które mieliśmy okazję poznać podczas ostatniej edycji programu. Jest nam wszystkim dzisiaj potwornie smutno" - zakończyła pożegnanie Nina Terentiew.