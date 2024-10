Ostatnia rola Emiliana Kamińskiego. Film dopiero teraz trafił do kin

Emilian Kamiński miał w swoim dorobku ponad setkę ról teatralnych, filmowych i musicalowych. W 1975 roku zadebiutował w spektaklu Teatru na Woli "Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego. Debiut na dużym ekranie nadszedł w 1977 roku. Wystąpił w filmie Jana Łomnickiego "Akcja pod Arsenałem" jako jeden z uczestników ruchu oporu.

Dużą sympatię publiczności przyniosła Kamińskiemu rola Bociana w komediach Jacka Bromskiego "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą" . Teraz do kin trafił kolejny film tej serii, który był ostatni występem uwielbianego aktora.

"U Pana Boga w Królowym Moście": ostatni występ

Czwarta część filmowego cyklu Jacka Bromskiego zadebiutowała 15 lat od premiery poprzedniej części, czyli "U Pana Boga za miedzą". Widzowie pokochali serię o mieszkańcach małej miejscowości już od pierwszej części, a na festiwalu w Gdyni zdobył nagrodę publiczności oraz cztery inne statuetki.



Najnowsza część opowieści jest ostatnim występem Emiliana Kamińskiego, a także hołdem dla zmarłego aktora.

"Wiedzieliśmy, że Emilian jest bardzo chory. Trzeba było robić przerwy i dać mu odpocząć, bo strasznie się męczył. Do szpitala trafił w trakcie zdjęć. Nie wziął więc udziału w jednej ze scen. Zdecydowaliśmy się przenieść ją na styczeń" - opowiadał reżyser.

Kolegę z planu wspomniał także Wojciech Solarz, który uznaje rolę Kamińskiego za kultową.

"Film jest dużym hołdem dla Emiliana Kamińskiego. Dla mnie żegnanie się podczas zdjęć z Emilianem było bardzo ciężkie. Bardzo blisko byliśmy związani nie tylko przez ten film, ale też poprzez teatr, byliśmy razem w Teatrze Narodowym w Warszawie. Jego postać Jana Bociana w serii 'U Pana Boga...’ była naprawdę kultowa".

Niestety śmierć aktora wpłynęła na ostateczny wygląd scenariusza, ale udało się nagrać najważniejsze kwestie Emiliana Kamińskiego.

"U Pana Boga w Królowym Moście": o czym jest?

Młoda archeolożka z Warszawy (w tej roli Aleksandra Grabowska) przybywa do Królowego Mostu, by przeprowadzić badania w lochach miejscowego kościoła. Ksiądz (powracający Krzysztof Dzierma) za plecami biskupa umożliwia jej pracę w nieodkrytych dotąd podziemiach budowli. Dziewczyna znajduje historyczny dokument, według którego Królowy Most powinien być niepodległym państwem.

Film trafił do kin 25 października.