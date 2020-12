"Ostatni Komers": Z lekkością o nastolatkach

Film Dawida Nickela "Ostatni Komers" otrzymał podczas 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nagrodę dla najlepszego filmu w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, nagrodę Jury Młodych oraz wyróżnienia dla aktorki Sandry Drzymalskiej i autora zdjęć Michała Pukowca.

Kadr z filmu "Ostatni Komers" /materiały prasowe

O nagrodę w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych, powstałym z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, walczyło sześć tytułów. Jury w składzie reżyser Filip Bajon (przewodniczący jury), producentka Agnieszka Wasiak i reżyser Marcin Koszałka, doceniło "Ostatni Komers" za stworzenie "artystycznie dojrzałego, niezwykle przejmującego portretu młodych ludzi".

- Chciałbym bardzo podziękować za tę nagrodę. Dedykuję ją osobom LGBT+ w Polsce, ponieważ sam jestem osobą nieheteronormatywną i wiem, jak to jest żyć w małym mieście. Dlatego się cieszę, że film o takiej tematyce został wyróżniony - powiedział Dawid Nickel, odbierając nagrodę.

"Ostatni Komers" opowiada o ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi.



- "Ostatni Komers" ma być świeżą opowieścią o młodych ludziach i ich współczesnych problemach w dobie Internetu, aplikacji dla przyjaciół, romantycznych prospektów, w czasach, w których budowanie prawdziwych relacji jest nienaturalnie utrudnione - mówi reżyser.

Film został także bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, którzy podkreślali, że jest to "bezpretensjonalna i niesiona osiedlowym flow opowieść o młodości pomiędzy smakiem pierwszego jointa i seksu a pierwszymi rozczarowaniami" (Piotr Guszkowski) oraz "już dawno nikt w polskim kinie z taką lekkością nie opowiadał o nastolatkach, w żaden sposób nie próbując ich oceniać czy stawiać się w roli mentora. Kapitalny debiut" (Krzysztof Połaski).

"Ostatni Komers" to pełnometrażowy debiut fabularny Dawida Nickela, który ma na koncie współpracę z Małgorzatą Szumowską ("Body/Ciało" i "Twarz"). Jest także autorem scenariusza do filmu na motywach fragmentów powieści "Ma być czysto" Anny Cieplak. Za zdjęcia odpowiada Michał Pukowiec ("Maryjki"). W obsadzie: Mikołaj Matczak ("Mowa ptaków"), Michał Sitnicki, Sandra Drzymalska ("Sole"), Nel Kaczmarek ("Rojst"), Jakub Wróblewski ("Kler"), Zofia Świątkiewicz ("O mnie się nie martw"), Agnieszka Żulewska ("Demon") i Dobromir Dymecki ("Nic nie ginie"). Za produkcję z ramienia No Sugar Films odpowiadała Marta Habior ("Słodki koniec dnia"). Film trafi do kin w 2021 roku, dystrybucja Galapagos Films.