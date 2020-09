Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła szereg zmian, które znajdą się w regulaminie Oscarów począwszy od 96. ceremonii ich rozdania, czyli w 2024 roku. Są w nich nowe wymagania, jakie spełnić będą musiały filmy chcące ubiegać się o Oscary.

Oscary: Szykują się duże zmiany /Carlo Allegri /Getty Images

Zmiany stworzono głównie z myślą o różnorodności etnicznej czy seksualnej, a także skarżących się na nierówne traktowanie w przemyśle filmowym kobietach.

Reklama

Opracowano cztery tzw. standardy. Od 2024 roku wymagane będzie, aby filmy ubiegające się o Oscary spełniały dwa z tych czterech standardów.



Standard A dotyczy tzw. reprezentacji na ekranie tematów i motywów narracyjnych. Podzielony na trzy kryteria standard zostanie spełniony, jeśli choć jedno z wyznaczonych kryteriów zostanie spełnione w filmie.



Kryterium A1 dotyczy aktorów w rolach głównych i dużych rolach drugoplanowych. Przynajmniej jeden z takich aktorów musi przynależeć do mniejszości etnicznych, tj. m.in. Azjatów, Latynosów, Czarnoskórych, czy Indian. Kryterium A2 dotyczy obsady filmu. 30 proc. wszystkich aktorów w rolach drugoplanowych i na dalszych planach musi reprezentować konkretne grupy, tj. kobiety, mniejszości rasowe i etniczne, LGBTQ+ oraz ludzi z niepełnosprawnością fizyczną. Kryterium A3 określa główny wątek fabularny. Przynajmniej jeden z filmowych wątków musi dotyczyć wymienionych wyżej grup mniejszościowych.

Standard B związany jest z ekipą filmową. I znów musi zostać spełnione jedno z trzech konkretnie określonych kryteriów.



Kryterium B1 dotyczy castingu, zdjęć, muzyki, kostiumów, reżyserii, montażu, fryzur, charakteryzacji, produkcji, scenografii, dźwięku, efektów specjalnych i scenariusza - co najmniej dwa z tych działów muszą być reprezentowane przez wymienione wyżej grupy (kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+ i ludzie z niepełnosprawnością fizyczną). Do tego co najmniej jeden z tych działów musi być kierowany przez osoby reprezentujące mniejszości rasowe bądź etniczne. Kryterium B2 określa, że przynajmniej sześć osób niższego szczebla ekipy powinno być reprezentacją mniejszości rasowych i etnicznych. Z kolei kryterium B3 wymusza na twórcach chcących ubiegać się o Oscary to, by co najmniej 30 proc. ekipy stanowiły kobiety, osoby reprezentujące mniejszości rasowe i etniczne, osoby LGBTQ+ oraz ludzie z niepełnosprawnością fizyczną.

A to nie koniec!