Władze Akademii ogłosiły swoją decyzję we wtorek 26 września 2023 roku. Statuetka zostanie podarowana Kolegium Sztuki imienia Chadwicka Bosemana przy Uniwersytecie Harvarda. Władze uczelni zorganizują z tej okazji uroczystość "Hattie wraca do domu".

W specjalnym oświadczeniu władze Akademii zaznaczyła, że zgodnie z wolą McDaniel jej nagroda miała po jej śmierci w 1952 roku zostać podarowana Uniwersytetowi Harvarda.

Nie wiadomo, gdzie znajduje się obecnie nagroda gwiazdy "Przeminęło z wiatrem". Według najpopularniejszej teorii jeden studentów wrzucił ją do pobliskiej rzeki w ramach protestów w 1960 roku. Nie była to zresztą statuetka a plakieta — takowe otrzymywali zwycięzcy Oscarów za role drugoplanowe od 1936 do 1942 roku.

Władze uczelni wielokrotnie zwracały się do Akademii z prośbą o przesłanie nowej statuetki. Ta dotychczas odmawiała, zaznaczając, że jest to sprzeczne z jej regulaminem.

McDaniel byłą pierwszą Afroamerykanką, która otrzymała Oscara. Kolejną była Whoopi Goldberg. Jej drugoplanową rolę w "Uwierz w ducha" doceniono dopiero 51 lat później.