Oscary 2025: Zmiany w regulaminie. Kto może wystartować w wyścigu po złotą statuetkę?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

22 kwietnia 2024 roku Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, która co rok przyznaje Oscary, najważniejsze nagrody amerykańskiego przemysłu filmowego, ogłosiła zmiany w regulaminie. Będą one obowiązywały już podczas kwalifikacji do kolejnej edycji nagród.

Zdjęcie Statuetki Oscara / Bryan Bedder / Staff / Getty Images