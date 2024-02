"Biedne istoty": Opis filmu

"Biedne istoty" to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia.

W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

"Biedne istoty": Drugi Oscar dla Emmy Stone?

Obraz zachwycił na festiwalach, ale też wzbudza kontrowersje zw względu na niesamowite sceny. "Kiedy wydawało się, że wszystko w kinie już było i trudno jeszcze czymkolwiek zaskoczyć, wchodzi on, cały na biało. Yorgos Lanthimos. Grecki reżyser, który niezależnie od tego czy filmy kręcił w swojej ojczyźnie, czy robi to poza jej granicami dla amerykańskiego studia, z oryginalności oraz wybitnie nieszablonowego myślenia uczynił swój znak rozpoznawczy. Najnowszym tego dowodem "Biedne istoty". Film porwał wenecką publiczność, która zgotowała mu ponad dziesięciominutową owację na stojąco, głośno skandując imię reżysera" - pisał w swej recenzji Kuba Armata na łamach serwisu Interia Film

Krytycy szczególnie zwracają uwagę na główną rolę. Emma Stone zdecydowane zagrała w filmie Lanthimosa rolę życia. "Ta rola, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, z pewnością należała do jednego z większych wyzwań w dotychczasowej karierze aktorki. Czyżby szykował się kolejny Oscar w dorobku Stone? Niewykluczone!" - pisał Kuba Armata. To już drugie spotkanie Emmy Stone z greckim twórcą. Wcześniej pracowała z nim przy filmie "Faworyta" - za tę kreację otrzymała nominację do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.

"Biedne istoty": Kiedy premiera VOD?

10 marca odbędzie się gala rozdania Oscarów. Wtedy dowiemy się które z 11 nominacji dla "Biednych istot" zamienią się w statuetkę. Film Lanthimosa trafi do streamingu jeszcze przed oscarową galą. Według informacji wytwórni Searchlight, produkcja będzie miała swoją premierę na VOD 27 lutego. "Biedne istoty" będzie można zobaczyć na Prime Video oraz Apple TV+. Od 12 marca będzie można zakupić własny egzemplarz Blu-ray lub DVD.