Do zobaczenia tylko na 14. Festiwalu Kamera Akcja

Festiwal Kamera Akcja to jedna z niewielu okazji, by obejrzeć rozchwytywane, ale bez zaplanowanej regularnej dystrybucji kinowej filmy, które zachwyciły krytyków filmowych na całym świecie. W programie "Bulion i inne namiętności" (12 października, g. 21:15) - francuski kandydat do Oscara w reżyserii Trầna Anh Hùnga ("Zapach zielonej papai", "Wieczność"). To perwersyjnie smaczna opowieść o kucharce Eugénie i znanym smakoszu Dodinie, gotujących razem od 20 lat. Reżyser, inspirując się autentyczną postacią Anthelme’a Brillata-Savarina, łączy w swoim utworze romans z poetyckim slow cinema.

Widzów porwie także przedpremierowy pokaz "Mars Express" Jérémie Périna (14 października, g. 13:15) - pełna zaskakujących pomysłów wizualnych animacja, pulsująca w rytm muzyki elektronicznej. Łączący animację 2D i 3D, futurystyczny, pełen scen akcji film noir w zaskakujący sposób ukazuje technologiczne wyzwania, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Périn czerpie garściami z klasyków dystopijnego kina sci-fi: "Łowcy androidów" czy "Terminatora".

14. FKA to także miejsce dla pasjonatów epickiego i jednocześnie melancholijnego kina. Spośród wszystkich filmów organizatorzy szczególnie polecają pokaz "Wśród wyschniętych traw" Nuri Bilge Ceylana (15 października, g. 17:30). To głębokie studium narcyzmu, ukazane poprzez misternie skonstruowane obrazy, znakomite dialogi, emocjonalne konflikty oraz przemyślane, choć pozornie proste ujęcia. Ceylan stworzył dzieło o wyrafinowanej estetyce, zanurzone w filozoficznych rozważaniach i pełne mądrych spostrzeżeń.

Tytuły, które poruszą do szpiku kości

Rozgrzewające do czerwoności lub pozostawiające widza w milczeniu - Kamera Akcja to najmocniejsze tytuły, obok których nie można przejść obojętnie. Na festiwalowiczów czeka "Zielona granica" (13 października, g. 11:30), najgłośniejsza polska produkcja tego roku, która zebrała w ciągu dwóch tygodniu prawie półmilionową widownię. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o ludziach w sytuacjach ekstremalnych ukazana z trzech perspektyw - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych. Po pokazie odbędzie się spotkanie na żywo z twórcami: producentem Marcinem Wierzchosławskim, a reżyserka Agnieszka Holland - z powodu niespokojnej atmosfery wokół jej osoby - połączy się z festiwalowiczami online.

Uczestników i uczestniczki festiwalu zachwyci także hipnotyczne "Nitram" Justina Kurzela (13 października, g. 20:00), które wciąga w świat tytułowego bohatera, niczym w mroczny, dziwny sen, po którym przychodzi szok i gwałtowne przebudzenie. Bohaterem opartego na faktach filmu jest Martin Bryant, który w kwietniu 1996 roku zamordował 35 turystów odpoczywających w wakacyjnym ośrodku na Tasmanii. To thriller psychologiczny z domieszką surrealizmu - ekscentryczne, zwodnicze kino, precyzyjnie zmierzające do mocnego finału. Widzów nie może ominąć przedpremierowy pokaz "Club Zero" Jessiki Hausner, jeden z najczęściej komentowanych filmów tegorocznego Cannes, który na myśl przynosi szaloną komedię Rubena Östlunda "W trójkącie". Reżyserka snuje historię o samolubnych rodzicach, systemie edukacji i wyższych sferach odciętych od prawdziwego świata. W roli głównej Mia Wasikowska - odkrycie takich tytułów, jak "Alicja w krainie czarów" Burtona czy "Jane Eyre" Fukunagi.

W programie znalazł się także "Kiedy stopi się lód" (14 października, g. 10:15) - debiut reżyserski, docenionej Europejską Nagrodą Filmową belgijskiej aktorki Veerle Baetens ("W kręgu miłości", "Tabula rasa") z nagrodzoną na tegorocznym Sundance Rosą Marchant w obsadzie. To historia pełna tajemnic, która ukazuje, jak radzić sobie z demonami przeszłości, z dziecięcą traumą i jej bolesnym wpływem na dorosłe życie. Baetens z wyczuciem adaptuje powieść Lize Spit "The Melting", wrzuca piąty bieg i zwiększa scena po scenie i tak wysokie już napięcie.

Do Łodzi z USA i Wielkiej Brytanii

Już w następnym tygodniu do Łodzi przyjedzie plejada twórców, którzy zagraniczny świat branży filmowej znają od podszewki. Wśród gości Jerzy Kromolowski i Mary Olson-Kromolowski - autorzy ponad 30 scenariuszy dla wielkich wytwórni filmowych: Paramount Pictures, Disneya, Universal Studios czy Warner Bros. To spod ich pióra wyszła nominowana w Cannes do Złotej Palmy "Obietnica" Seana Penna z Jackiem Nicholsonem w roli głównej, a także "Pościg we mgle" Bertranda Taverniera (nominacja do Złotego Niedźwiedzia na Berlinale w 2009 roku). Aktualnie pracują z Johnnym Deppem, Alem Pacino i Berrym Navidim nad adaptacją sztuki Dennisa McIntyre’a "Modigliani". Masterclass hollywoodzkich twórców to niepowtarzalne spotkanie z realiami pracy w Fabryce Snów, tym bardziej ciekawe w kontekście nadal rezonującego w branży strajku scenarzystów.

Szkołę Filmową w Łodzi odwiedzi także Ewa Puszczyńska, producentka "Strefy interesów" Jonathana Glazera, brytyjskiego kandydata do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Współpracowała także z Jasmilą Žbanić ("Aida"), Robertem Schwentke ("Kapitan"), a także z Pawłem Pawlikowskim przy oscarowych "Idzie" czy "Zimnej wojnie". Podczas case study producentka zabierze uczestników za kulisy powstawania "Strefy interesów" i zdradzi, jaką drogę ten film przebył w drodze od Cannes do Los Angeles - od długotrwałych studiów faktograficznych, po skomplikowane plany filmowe z użyciem dziesięciu kamer.

To jednak nie koniec spotkań wokół oscarowych tytułów - gośćmi tegorocznej edycji Festiwalu Kamera Akcja będą Sean Bobbitt oraz Kamila Urzędowska. Zaproszeni twórcy zabiorą widzów za kulisy powstawania głośniej polsko-brytyjskiej koprodukcji "Chłopi" DK Welchman i Hugh Welchmana. Producent filmu zdradzi tajniki powstawania filmu: od scen realizowanych z udziałem wybitnych polskich aktorów, po czasochłonny proces realizacji aż 40 tysięcy obrazów olejnych utrzymanych w młodopolskiej technice.

Piątek trzynastego w stylu retro

To już tradycja każdej edycji Kamery Akcji. Także w tym roku kolektyw VHS Hell śmiechem rozgrzeje festiwalową publiczność specjalnym pokazem z improwizowanymi dialogami na żywo. Trójmiejski team popularyzujący kulturę filmową z czasów świetności magnetowidów i kaset wideo to gwarancja udanej i pełnej nostalgii podróży do minionej epoki, w której głos lektora stawał się niejednokrotnie kolejnym bohaterem filmowych "superprodukcji".

W piątek trzynastego Mateusz Gołębiewski zabierze uczestników wydarzenia do świata "Nocnego koszmaru" Jima Wynorskiego - opowieści o pięciu młodych dziewczynach, które postanawiają wyremontować stary, opuszczony budynek, aby utworzyć w nim dom studencki. Ich plany pogrąży jednak przeszłość - makabryczne morderstwo sprzed 5 lat. Widzowie zostaną zaproszeni do głośnego komentowania przygód w trakcie seansu, zanurzą się w historię pełną drastycznych obrazów, paranormalnych wizji, niezliczonych scen nagości i prób przestraszenia, które niejednokrotnie kończą się salwą śmiechu. Może spojrzenie festiwalowiczów zupełnie zmieni wydźwięk filmu?

14. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 12 do 15.10.2023 w Łodzi (16 -19.10.2023 online na platformie Think Film).