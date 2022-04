O tym, kto w tym roku jest laureatem Polskiej Nagrody Filmowej za Osiągnięcia Życia, poinformował na specjalnej konferencji, która odbyła się w studio Canal+, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej, Dariusz Jabłoński.



"Głosami członków Polskiej Akademii Filmowej tę nagrodę otrzymuje w tym roku Jerzy Skolimowski" - oświadczył Jabłoński.

Jak podkreślił, statuetka trafia do wybitnego artysty, który "zaczynał od scenariusza 'Noża w wodzie'". "Później filmy, które tak naprawdę budowały nas wszystkich - 'Bariera', 'Rysopis', 'Ręce do góry', po których musiał wyjechać na Zachód i nie mógł tworzyć już w ojczyźnie. To jest kolejny przykład twórcy wschodnio-europejskiego, którego miejsce urodzenia powoduje dodatkowe problemy" - zwrócił uwagę.

Prezydent Polskiej Akademii Filmowej nawiązał również do filmów, za które w przeszłości laureat otrzymał Orły, czyli "Czterech nocy z Anną", "Essential Killing" i "11 minut". Wspomniał ponadto o najnowszym filmie Jerzego Skolimowskiego "EO", który w maju zostanie zaprezentowany w konkursie głównym 75. festiwalu w Cannes.

Orły, zwane "polskimi Oscarami", zostaną wręczone 6 czerwca w Warszawie w kilkunastu kategoriach. Na razie znany jest tylko jeden laureat - Jerzy Skolimowski.



Jerzy Skolimowski laureatem Orła za Osiągnięcia Życia

Jerzy Skolimowski wyreżyserował ponad 20 filmów, m.in. "Start" ("The Departure"; 1967 - Złoty Niedźwiedź na MFF w Berlinie), "Krzyk" ("The Shout"; 1978 - nagroda specjalna jury w Cannes), "Fucha" ("Moonlighting"; 1982 - nagroda za najlepszy scenariusz w Cannes), "Latarniowiec" ("The Lightship"; 1985 - nagroda dla najlepszego reżysera na MFF w Wenecji), "Cztery noce z Anną" (doceniony w 2008 roku w Cannes), "Essential Killing" (Grand Prix na Festiwalu w Wenecji w 2010; nagroda za najlepszy film na Festiwalu w Mar del Plata oraz nagrody za najlepszy film i dla najlepszego reżysera na Festiwalu w Gdyni).

Jest również cenionym malarzem. Brał udział w Biennale w Wenecji, swoje prace wystawiał w Europie i Stanach Zjednoczonych. W 2015 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Przypomnijmy, że jego najnowszy film, "EO" zostanie pokazany podczas 75. festiwalu filmowego w Cannes. Obraz znalazł się w konkursie głównym obok m.in. "Brokera" Hirokazu Koreedy, "Crimes of the Future" Davida Cronenberga i "Tchaikovski’s wife" Kiriłła Sieriebriennikowa.

Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski . Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.

Film "EO" to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina - francuskiego filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku.

"Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie" - podano na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego.