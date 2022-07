Mieli wypłynąć na kilkanaście dni, nigdy nie powrócili... Legendarny okręt i młoda, odważna załoga, chluba polskiej marynarki wojennej - do dziś nie wiemy, jaki spotkał ich los. Zanurz się w tę pasjonującą historię, której kulisy odsłania zwiastun debiutujący właśnie w sieci.



"Orzeł. Ostatni patrol" to spektakularna produkcja o legendarnym polskim okręcie podwodnym ORP "Orzeł", który w czasie II wojny światowej wsławił się bohaterskimi czynami w starciach z niemiecką flotą. Film przedstawia trzymającą w napięciu i owianą tajemnicą historię ostatniej misji jednostki. Jego scenariusz oparto na znanych już faktach, jak i zupełnie nowych dokumentach na temat możliwych losów okrętu.



Za reżyserię odpowiada Jacek Bławut - zdobywca Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za "Wirtualną wojnę" oraz Srebrnych Lwów na FPFF Gdyni za "Jeszcze nie wieczór" . Autorką zdjęć jest Jolanta Dylewska , autorka zdjęć do głośnego filmu Agnieszki Holland "W ciemności" , za który otrzymała m.in. nagrodę za najlepsze zdjęcia na FPFF w Gdyni. W rolach głównych zobaczymy załogę utalentowanych polskich aktorów, w tym m.in.: Tomasza Ziętka , Antoniego Pawlickiego , Tomasza Schuchardta , Mateusza Kościukiewicza , Rafała Zawieruchę , Adama Woronowicza czy Filipa Pławiaka .

Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, pod powierzchnią morza sunie supernowoczesny polski okręt podwodny ORP "Orzeł". Doskonale wyszkolona załoga ma na swoim koncie spektakularne sukcesy, w tym brawurową ucieczkę z Tallina i zatopienie niemieckiego transportowca "Rio De Janeiro". Teraz staje przed tajemniczą i niebezpieczną misją, w trakcie której będzie musiała zmierzyć się z nie tylko z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą atmosferą na pokładzie. To co wydarzy się w kolejnych dniach przejdzie do historii i napisze legendę najsłynniejszego z polskich okrętów.

Przygotowanie wiernej rekonstrukcji wnętrza okrętu ORP "Orzeł" zajęło ponad rok. W jego stworzeniu wzięli udział historycy, konsultanci oraz osoby, które służyły na bliźniaczym okręcie ORP "Sęp". Dzięki użyciu nowoczesnej technologii modułowej oraz zastosowaniu specjalnej platformy hydraulicznej udało się wiernie odwzorować zachowanie okrętu podczas wynurzeń, zanurzeń oraz w czasie wybuchów bomb głębinowych. Zdjęcia na Bałtyku zrealizowano przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i udziale jednostek z 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

"Orzeł. Ostatni patrol" wejdzie na ekrany kin 14 października, a już we wrześniu powalczy o Złote Lwy na największym święcie polskiego kina - Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.