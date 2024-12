Orły 2025: Znamy termin gali 27. Polskich Nagród Filmowych

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Przygotowania do 27. Orłów, Polskich Nagród Filmowych, ruszyły pełną parą. Już 10 marca 2025 roku podczas dorocznej Gali Orłów w Teatrze Polskim najlepsi twórcy polskiej kinematografii otrzymają upragnione statuetki. Jednak zanim to nastąpi, przed członkiniami i członkami Polskiej Akademii Filmowej oraz organizatorami konkursu dużo pracy, a przed miłośnikami polskiego kina wiele okazji, by nadrobić zaległości i zobaczyć wszystkie kandydujące do 27. Orłów filmy, jak również spotkać się z ich twórcami.

Zdjęcie 27. Orły zostaną wręczone 10 marca 2025 roku / materiały prasowe