Przyznawane od 1999 roku Orły, często nazywane polskimi Oscarami, to jedne z najbardziej pożądanych i prestiżowych nagród w polskiej branży filmowej. Tegoroczna, 27. edycja odbywała się w Teatrze Polskim w Warszawie. Galę rozdania statuetek prowadziła Grażyna Torbicka.

Na sam początek uczczono owacjami na stojąco i pożegnano wybitnych artystów związanych z polskim kinem, których nie ma już wśród nas. Ze sceny wygłoszono również apel, by nie być obojętnym na sytuację w Ukrainie.

Orły 2025: uroczystość wręczenia Polskich Nagród Filmowych

Pierwszą nagrodą, jaką wręczono tego wieczoru, było odkrycie roku. Statuetka trafiła w ręce reżyserki Marii Zbąskiej za produkcję "To nie mój film". "Chciałabym podziękować za wszystkie głosy, bo wiem, że były one z serca" - mówiła wzruszona laureatka ze sceny. Kobieta podziękowała rodzinie i osobom, które zaufały jej pomysłowi mimo trudnych warunków klimatycznych podczas realizacji.

Wyróżnienie dla najlepszej aktorki drugoplanowej powędrowało do Trine Dyrholm za udział w filmie "Dziewczyna z igłą". Statuetkę w imieniu kobiety odebrał reżyser, Magnus von Horn. Przeczytał jej pełną wdzięczności wiadomość otrzymaną niedługo przed galą: "To była długa, trudna, piękna i magiczna podróż, którą odbyliśmy z tym filmem od momentu, kiedy rozpoczęliśmy zdjęcia w Łodzi [...]. Na zawsze będę wdzięczna, że mogłam być częścią tego wszystkiego".

Kolejną kategorią był najlepszy montaż. W tym wypadku znów uhonorowana została "Dziewczyna z igłą" i montażystka Agnieszka Glińska. "Mam nadzieję, że montaż wreszcie będzie doceniany. Jest on bardzo ważny, jeśli chodzi o film" - apelowała przy odbiorze statuetki.

Nagroda za najlepszą muzykę została przekazana na ręce Frederikke Hoffmeier za "Dziewczynę z igłą". "To zaszczyt być tu dzisiaj. Przede wszystkim chcę podziękować Magnusowi za to, że zaangażował mnie w ten projekt" - mówiła ze sceny.

W kategorii najlepszy dźwięk nagrodę otrzymał duet Johnnie Burn i Tarn Willers za film "Strefa interesów".

W przypadku kostiumów doceniono pracę Małgorzaty Fudali za "Dziewczynę z igłą". "Dziękuję za przypomnienie, że film jest wspaniałym narzędziem do opisywania świata" - ogłosiła ze sceny i z podziękowała swoim najbliższym współpracownikom.

Wyróżnienie za najlepszą charakteryzację dostała Anne Cathrine Sauerberg, również za pracę wykonaną przy produkcji "Dziewczyna z igłą". "Jest szalenie utalentowaną kobietą, wspaniałą charakteryzatorką, to była wielka przyjemność z nią pracować" - mówiono o nieobecnej ze sceny.

Kolejną kategorią była najlepsza scenografia. Orzeł powędrował do Jagny Dobesz za "Dziewczynę z igłą". "Mamy cudowną ekipę [...]. Cieszmy się, że mamy taką wspaniałą pracę i kibicujmy sobie nawzajem" - podsumowała.

Następnie statuetkę odebrał laureat kategorii najlepsze zdjęcia - Michał Dymek za film "Dziewczyna z igłą". "Jest mi niezmiernie miło [...]. Dziękuję wszystkim nominowanym, bo wszystkich was podziwiam. To była przepiękna podróż" - mówił 34-letni operator.

Później przyszedł czas na wyróżnienie najlepszego aktora drugoplanowego. Tu doceniony został Julian Świeżewski za kreację stworzoną w filmie "Biała odwaga" Marcina Koszałki. Na początku przemówienia aktor życzył powodzenia nominowanemu Kieranowi Culkinowi ("Prawdziwy ból") przy kolejnym rozdaniu Orłów. "Dziękuję osobom, które wspierają mnie za każdym razem" - powiedział z myślą o najbliższej rodzinie. W tym roku mężczyzna został również doceniony Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego.

Zdjęcie 27. Gala Orłów 2025 w Teatrze Polskim: Julian Świeżewski / Piętka Mieszko

W kategorii najlepszy film dokumentalny Orła zdobyła produkcja "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" w reżyserii Elizy Kubarskiej. "Chciałabym podziękować wszystkim nominowanym dokumentalistom jak i Akademii za docenienie. [...] To była bardzo skomplikowana produkcja" - można było usłyszeć ze sceny. "My opowiadamy o niezwykłej kobiecie, której nie ma tu z nami od 30 lat, a tak naprawdę okazało się, że opowiadamy historię aktualną, współczesną, dotyczącą wielu kobiet. [...] Chciałabym dedykować tę nagrodę wszystkim odważnym kobietom" - mówiła reżyserka.

W tym roku nagroda publiczności trafiła do filmu "Kulej. Dwie strony medalu" w reżyserii Xawerego Żuławskiego.

Gościem specjalnym tegorocznej ceremonii był Maciej Stuhr, który zwrócił osobom obecnym na widowni i przed telewizorami uwagę na istotę słów. "Moim największym marzeniem było śpiewanie o miłości" - uchylił rąbka tajemnicy ze sceny, zapowiadając swój krótki, muzyczny występ. Aktor specjalnie na potrzeby 27. gali Orły napisał utwór "Bandaże znaczeń, czyli kasztany zwycięstwa". Po performansie mężczyzna wręczył nagrodę za najlepszy scenariusz. Statuetkę w tej kategorii przyznano Magnusowi von Hornowi oraz Line Langebek - scenarzystom "Dziewczyny z igłą". "Pisanie scenariusza jest najtrudniejszą częścią tworzenia filmu" - mówił ze sceny wyróżniony von Horn i szczególnie docenił to wyróżnienie.

Zdjęcie Magnus von Horn / Piętka Mieszko / AKPA

Podczas gali Orłów doceniono także filmowe seriale fabularne. W tej kategorii triumfował tytuł "Matki pingwinów" (reż. Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc, scen. Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska / producent: Mental Disorder 4 dla Netflix). Ze sceny dziękowano za wrażliwość, otwartość i otwartość pionu produkcyjnego i całej ekipy filmowej w stworzeniu tak wymagającej, przejmującej historii.

W kolejnej kategorii uhonorowano najlepszy film europejski. Akademia doceniła francuską produkcję "Anatomia upadku" w reżyserii Justine Triet. Przedstawicielka M2 Films skorzystała z okazji, by zaprosić do kin na kolejne dzieło w ich dystrybucji - "Nasienie świętej figi".

Orzeł za najlepszą pierwszoplanową rolę męską powędrował do Filipa Pławiaka za kreację w "Białej odwadze". "Cieszę się, że państwo docenili tę cząstkę mnie, którą oddałem temu filmowi" - mówił łamiącym się głosem.

Z kolei statuetka za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą trafiła do Vic Carmen Sonne za film "Dziewczyna z igłą". Aktorka nie była w stanie odebrać nagrody osobiście, dlatego po raz kolejny reżyser musiał przekazać otrzymaną wiadomość. "Chciałabym uczcić każdą z kobiet, która wzięła udział w tym projekcie" - napisała w podziękowaniach, zwracając uwagę na niedawno obchodzony Dzień Kobiet i odważny przekaz filmu.

Jedynym laureatem Orłów, który poznał werdykt jeszcze przed oficjalną galą, był zdobywca Nagrody za Osiągnięcia Życia. W tym roku wyróżniony został Allan Starski. To jednocześnie pierwszy w historii Orłów scenograf, który otrzymał statuetkę w tej kategorii. Pracował on m.in. przy "Liście Schindlera", "Pianiście", "Pokłosiu", "Człowieku z żelaza" czy "Panu Tadeuszu". Starski otrzymał gratulacje w formie wideo od Agnieszki Holland, Romana Polańskiego i Stevena Spielberga, z którymi miał okazję współpracować. Mężczyzna przyznał, że w tym szczególnym gronie brakuje mu Andrzeja Wajdy, który zwykł powtarzać mu: "nie tylko róbmy filmy piękne, ale róbmy filmy ważne". "Jesteśmy w takim momencie, że trzeba robić filmy, które coś mówią. [...] Powinny coś widzom przekazać i zachęcić do przemyśleń. [...] Moja praca to dzieło wielu ludzi. Wszystkim wam dziękuję. Musimy być razem, my, filmowcy" - mówił podczas przyjmowania statuetki.

Polska Nagroda Filmowa za najlepszą reżyserię została wręczona Magnusowi Von Hornowi za "Dziewczynę z igłą". "Muszę powiedzieć, że przy tym filmie najwięcej nauczyłem się na temat reżyserii. [...] Tyle razy traciłem grunt, przestałem wierzyć w siebie, ale miałem wsparcie w swojej ekipie na planie i w domu" - ogłosił ze sceny, zwracając uwagę na istotę pracy zespołowej. "Życzę wszystkim Polkom, byście otrzymały swoje prawo do wyboru" - podsumował przemówienie.

Ostatnią kategorią był najlepszy film. Statuetkę otrzymała "Dziewczyna z igłą" - największy zwycięzca tegorocznej gali. Produkcja nominowana była w 13 kategoriach i ostatecznie zgarnęła aż 11 nagród.

Zdjęcie Kadr z filmu "Dziewczyna z igłą" / materiały prasowe

Orły 2025: pełna lista zwycięzców

Najlepszy film: "Dziewczyna z igłą", reż. Magnus von Horn

Najlepsza reżyseria: Magnus Von Horn, "Dziewczyna z igłą"

Najlepszy scenariusz: Magnus von Horn, Line Langebek - "Dziewczyna z igłą"

Najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca: Vic Carmen Sonne, "Dziewczyna z igłą"

Najlepsza pierwszoplanowa rola męska: Filip Pławiak, "Biała odwaga"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca: Trine Dyrholm, "Dziewczyna z igłą"

Najlepsza drugoplanowa rola męska: Julian Świeżewski, "Biała odwaga"

Odkrycie roku: Maria Zbąska, "To nie mój film"

Najlepszy film dokumentalny: "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa", reż. Eliza Kubarska

Najlepsze zdjęcia: Michał Dymek - "Dziewczyna z igłą"

Najlepsza muzyka: Frederikke Hoffmeier - "Dziewczyna z igłą"

Najlepszy montaż: Agnieszka Glińska - "Dziewczyna z igłą"

Najlepsza scenografia: Jagna Dobesz - "Dziewczyna z igłą"

Najlepsze kostiumy: Małgorzata Fudala - "Dziewczyna z igłą"

Najlepsza charakteryzacja: Anne Cathrine Sauerberg - "Dziewczyna z igłą"

Najlepszy dźwięk: Johnnie Burn, Tarn Willers - "Strefa interesów"

Najlepszy film europejski: "Anatomia upadku", reż. Justine Triet

Najlepszy filmowy serial fabularny: "Matki pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon, Jagoda Szelc, scen. Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska / producent: Mental Disorder 4 dla Netflix

Nagroda publiczności: "Kulej. Dwie strony medalu"

Nagroda za Osiągnięcia Życia: Allan Starski

