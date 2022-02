Orły 2022: Głosowanie rozpocząte

Członkowie Polskiej Akademii Filmowej rozpoczęli głosowanie. Blisko ośmiuset członków Polskiej Akademii Filmowej przez najbliższy miesiąc będzie oddawać swoje głosy w I turze głosowania, które wyłoni Nominowanych do Orłów 2022.



Członkowie Polskiej Akademii Filmowej w tajnym i poufnym głosowaniu wskażą spośród wszystkich filmów po 5 nominacji w każdej z 18 kategorii.



Zalakowane koperty z nazwiskami Nominowanych zostaną publicznie otwarte 16 marca. Miesiąc później, 20 kwietnia, na spotkaniu z nominowanymi zostanie ogłoszone nazwisko Laureata za Osiągnięcia Życia.



Termin gali Orłów, którą jak co roku będzie transmitować na żywo w czasie niekodowanym partner telewizyjny Orłów stacja CANAL+, zostanie ogłoszony w połowie marca.

Filmy nominowane do Orłów 2022 w kolejności alfabetycznej

1. "1970", reż. Tomasz Wolski

2. "@miriamfrompoland", reż. Piotr Szczepański

3. "Aida", reż. Jasmila Zbanic

4. "Amatorzy", reż. Iwona Siekierzyńska

5. "Antybohater", reż. Michał Kawecki

6. "Biały potok", reż. Michał Grzybowski

7. "Bo we mnie jest seks", reż. Katarzyna Klimkiewicz

8. "Bukolika", reż. Karol Pałka

9. "Ciotka Hitlera", reż. Michał Rogalski

10. "Cudak", reż. Anna Kazejak

11. "Czarna owca", reż. Aleksander Pietrzak

12. "Czarny młyn", reż. Mariusz Palej

13. "Druga połowa", reż. Łukasz Wiśniewski

14. "Dziewczyny z Dubaju", reż. Maria Sadowska

15. "Film balkonowy", reż. Paweł Łoziński

16. "Fisheye", reż. Michał Szcześniak

17. "Furia", reż. Krzysztof Kasior

18. "Furioza", reż. Cyprian T. Olencki

19. "Geniusze", reż. Thor Klein

20. "Gierek", reż. Michał Węgrzyn

21. "Gorzka miłość", reż. Jerzy Śladkowski

22. "Holiday", reż. Paweł Ferdek

23. "Jutro czeka nas długi dzień", reż. Paweł Wysoczański

24. "Każdy ma swoje lato", reż. Tomasz Jurkiewicz

25. "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4", reż. Anna Wieczur-Bluszcz

26. "Kraftówna w krainie czarów", reż. Maciej Kowalewski, Piotr Konstantinow

27. "Kraj", reż. Maciej Ślesicki, Veronica Andersson, Filip Hillesland, Mateusz Motyka

28. "Lamb", reż. Valdimar Johannsson

29. "Lokal zamknięty", reż. Krzysztof Jankowski

30. "Lokatorka", reż. Michał Otłowski

31. "Magdalena", reż. Filip Gieldon

32. "Magnezja", reż. Maciej Bochniak

33. "Miasto", reż. Marcin Sauter

34. "Mistrz", reż. Maciej Barczewski

35. "Moje wspaniałe życie", reż. Łukasz Grzegorzek

36. "Mosquito State", reż. Filip Jan Rymsza

37. "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", reż. Mateusz Rakowicz

38. "Nędzarz i madame", reż. Witold Ludwig

39. "Niepamięć", reż. Christos Nikou

40. "Nosorożec", reż. Oleg Sencow

41. "Obłoki śmierci. Bolimów 1915", reż. Ireneusz Skruczaj

42. "Ostatni Komers", reż. Dawid Nickel

43. "Piosenki o miłości", reż. Tomasz Habowski

44. "Pitbull", reż. Patryk Vega

45. "Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza", reż. Ksawery Szczepanik

46. "Polański, Horowitz. Hometown", reż. Mateusz Kudła, Anna Kokoszka-Romer

47. "Powrót do tamtych dni", reż. Konrad Aksinowicz

48. "Prime Time", reż. Jakub Piątek

49. "Proste rzeczy", reż. Grzegorz Zariczny

50. "Republika dzieci", reż. Jan Jakub Kolski

51. "Sędziowie pod presją", reż. Kacper Lisowski

52. "Small World", reż. Patryk Vega

53. "Sonata", reż. Bartosz Blaschke

54. "Spacer z Aniołami", reż. Tomasz Wysokiński

55. "Sweat", reż. Magnus von Horn

56. "Ściema po polsku", reż. Mariusz Pujszo

57. "Śmierć Zygielbojma", reż. Ryszard Brylski

58. "Teściowie", reż. Jakub Michalczuk

59. "The End", reż. Tomasz Mandes

60. "To musi być miłość", reż. Michał Rogalski

61. "Ucieczka na srebrny glob", reż. Kuba Mikurda

62. "W centrum komiksu", reż. Maciej Bierut

63. "W jak morderstwo", reż. Piotr Mularuk

64. "Wesele", reż. Wojciech Smarzowski

65. "Wolka", reż. Arnie Olafur Asgeirsson

66. "Wszystkie nasze strachy", reż. Łukasz Ronduda/Łukasz Gutt

67. "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie", reż. Tadeusz Syka

68. "Zupa nic", reż. Kinga Dębska

69. "Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919", reż. Tadeusz Litowczenko, Dominika Wójcik-Skolimowska

70. "Żeby nie było śladów", reż. Jan P. Matuszyński

71. "Żużel", reż. Dorota Kędzierzawska

Do 4 marca trwa Festiwal Orłów 2022 w kinie Iluzjon w Warszawie oraz online w serwisie Premiery Canal+.