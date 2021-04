Orły 2021: Rozpoczęło się głosowanie!

Trwa głosowanie nad nominacjami w tegorocznej edycji Polskich Nagród Filmowych - Orłów. Wyniki głosowania Polskiej Akademii Filmowej zostaną ogłoszone 22 kwietnia. Ceremonia Orłów 2021 jest planowana na przełom maja i czerwca.

Reklama

Do kogo trafią Orły 2021? /Tricolors /East News

Ponad 130 produkcji - a dokładnie 31 filmów fabularnych, 83 dokumenty i 19 seriali - znalazło się na tegorocznej liście produkcji kandydujących do Polskich Nagród Filmowych, Orłów. Polska Akademia Filmowa z powodu pandemii wydłużyła okres kwalifikowania produkcji o dwa miesiące (do 28 lutego 2021). Ponadto po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej historii Orłów, do konkursu dopuszczono filmy, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ich zamknięcie swoją premierę oraz co najmniej 7-dniowe rozpowszechnianie miały na platformach VOD dostępnych w Polsce w okresie zamknięcia kin.



Reklama

O Orła w kategorii Najlepszy Film walczy łącznie 40 produkcji - poza filmami fabularnymi, regulamin w tej kategorii spełnia także osiem dokumentów. Pełna lista tytułów kandydujących do Orłów dostępna jest na stronie www.pnf.pl.

22 marca do członkiń i członków Akademii trafiły karty do głosowania. W trwającym do 18 kwietnia głosowaniu, w każdej z dziewiętnastu kategorii, wybranych zostanie po pięć nominacji. Nominowani w tegorocznej edycji Orłów zostaną ogłoszeni 22 kwietnia podczas transmisji online dostępnej w Internecie. Następnie rozpocznie się wybór laureatów. Ten etap głosowania ruszy 26 kwietnia.

20 maja ogłoszony zostanie Laureat lub Laureatka za Osiągnięcia Życia. Dotychczas w tej kategorii nagrodzeni byli m.in. Witold Sobociński, Tadeusz Chmielewski, Janusz Majewski, Danuta Szaflarska, Janusz Gajos, Jerzy Stuhr i Maja Komorowska. Również w połowie maja odbędzie się coroczne spotkanie z nominowanymi - w tym roku w nowej formule spełniającej wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.

23. gala Polskich Nagród Filmowych Orły 2021 została zaplanowana na przełom maja i czerwca. Po raz kolejny transmisję z Gali będzie można oglądać na antenie Canal+, który od pięciu lat jest nadawcą telewizyjnym Orłów. Nad prawidłowością głosowania i zgodnością z regulaminem, a także poufnością całego procesu czuwa firma PwC, partner Polskiej Akademii Filmowej. Warto podkreślić, że podobnie jak w przypadku Oscarów, nominowanych oraz laureatów Orłów poznajemy w chwili publicznego otwarcia kopert.

Pandemia spowodowała również przeniesienie do internetu tradycyjnego już przeglądu filmów kandydujących, czyli Festiwalu Orłów. W ramach współpracy ze stacją Canal+ Festiwal Orłów odbywa się w serwisie Premiery Canal+. W dniach 18 marca - 18 kwietnia widzowie mogą oglądać wybrane produkcje w ofercie filmów na życzenie, które można wypożyczyć z sekcji Premiery Canal+ dostępnej na stronie dedykowanej Orłom. Oferta ta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych widzów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szarlatan" [trailer] materiały dystrybutora

Wśród prezentowanych w ramach festiwalu tytułów znalazł się między innymi: obsypany czeskimi Lwami "Szarlatan" Agnieszki Holland, głośny debiut Jana Holoubka "25. lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy", a także świetnie przyjęte przez widzów i krytyków najnowsze filmy "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego i "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy - pierwszy polski film, który zwyciężył prestiżowy amerykański Festiwal Filmowy Tribeca. Na liście znalazły się również filmy Lecha Majewskiego, Małgorzaty Imielskiej czy Władysława Pasikowskiego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sala samobójców. Hejter" [trailer] materiały dystrybutora

Polska Nagroda Filmowa Orzeł, przyznawana od 1999 roku przez Polską Akademię Filmową, jest powszechnie uważana za najważniejsze wyróżnienie rodzimej branży. Nominowani, a potem laureaci, są wyłaniani w dwuetapowym głosowaniu - za prawidłowość jego przeprowadzenia odpowiada globalna firma PwC. Nominacje, a w dalszej kolejności nazwiska laureatów, są tajne aż do chwili publicznego otwarcia kopert. Oprócz nagród dla najlepszego filmu fabularnego, dokumentalnego oraz serialu, nagradzani są także aktorzy, aktorki, twórczynie oraz twórcy filmowi w aż dziewiętnastu kategoriach.