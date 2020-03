Orlando Bloom: Pół roku celibatu

1 / 9

Kilka lat temu był uznawany za najseksowniejszego i jednego z najbardziej wpływowych aktorów na świecie. Nic dziwnego, kiedy gra się w takich hitach, jak "Władca Pierścieni", czy "Piraci z Karaibów"... Idolem nastolatków obchodzący 40. urodziny, Orlando Bloom przestał być jednak na własne życzenie. Bloom urodził się w Canterbury w hrabstwie Kent. W wieku 16 lat przeprowadził się do Londynu, gdzie na dwa sezony przystąpił do National Youth Theatre. Udało mu się zdobyć stypendium na naukę w British American Drama Academy. Aktor jest absolwentem Guildhall School of Music and Drama w Londynie. W trakcie nauki wystąpił w takich scenicznych klasykach, jak "Antygona", "Trzy siostry", "Mewa", czy "Wujaszek Wania".