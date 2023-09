"Ordinary Angels": Premiera filmu w lutym 2024 roku

Informację o nowej dacie premiery filmu "Ordinary Angels" podał portal "Deadline", który już wcześniej donosił, że prawdopodobnie zostanie on pokazany w innym terminie. Jednym z powodów takiej decyzji jest fakt, że na 13 października tego roku zaplanowano premierę koncertowego filmu "Taylor Swift: The Eras Tour". Według prognoz analityków będzie on bezapelacyjnym hitem box-office’u. Spodziewane jest, że w pierwszy weekend wyświetlania zarobi nawet 70 milionów dolarów.

Konkurencja ze strony gwiazdy muzyki nie jest jedynym powodem przełożenia premiery nowego filmu Hilary Swank . Innym ważnym czynnikiem jest trwający w Hollywood strajk aktorów, który uniemożliwiłby gwieździe udział w promocji tego filmu. W nadchodzących dniach mają zostać wznowione negocjacje między związkami zawodowymi SAG-AFTRA i WGA oraz zrzeszającą największych producentów w Hollywood organizacją AMPTP. Dają one nadzieje na to, że strajk wkrótce się zakończy.

Oparty na prawdziwej historii film "Ordinary Angels" opowiada o zmagającej się z kłopotami fryzjerce Sharon (w tej roli Swank), która mieszka w małej miejscowości w stanie Kentucky. Kobieta odnajduje sens życia, gdy poznaje wychowującego dwie córki wdowca Eda (Alan Ritchson). Sharon stanie na głowie, by pomóc młodszej z nich, która czeka na przeszczep wątroby. Tak rozpoczyna się ta opowieść o codziennych cudach i wierze. W pozostałych rolach w filmie wystąpili Nancy Travis, Tamala Jones, Drew Powell, Amy Acker, Skywalker Hughes oraz Emily Mitchell.

"Ordinary Angels" nie jest pierwszym filmem, którego premierę przeniesiono

Aby uniknąć konkurencji ze strony koncertowego filmu Taylor Swift, o kilka dni przyspieszono premierę horroru "Egzorcysta. Wyznawca". Film miał wejść do kin właśnie 13 października 2023 roku, teraz wiadomo, że produkcja pojawi się na ekranach 1 października.

"Spójrz, do czego mnie zmusiłaś. 'Egzorcysta: Wyznawca' przeniesiony na 6.10.23" - napisał Blum w mediach społecznościowych. Do wiadomości załączył hashtag "Taylor zwyciężyła".



"Egzorcysta: Wyznawca" wyreżyserował David Gordon Green, który w ostatnim czasie odpowiadał za nową trylogię "Halloween", także wyprodukowaną przez Bluma. W filmie wystąpili Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Butz i Ellen Burstyn, która powtórzyła swoją nominowaną do Oscara rolę z filmu z 1973 roku.