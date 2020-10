Opublikowano zdjęcia Chadwicka Bosemana z jego ostatniego filmu

Niespodziewana śmierć Chadwicka Bosemana zszokowała jego fanów na całym świecie. Nikt nie wiedział, że aktor od 2016 roku walczył z rakiem. 28 sierpnia tego roku zmarł, a jego śmierć zbiegła się w czasie ze specjalnym pokazem najnowszego filmu, w którym wziął udział, nakręconego dla Netfliksa „Ma Rainey’s Black Bottom”. Pokaz odwołano. Teraz Netflix opublikował pierwsze zdjęcia z tej produkcji, którą będzie można zobaczyć od 18 grudnia.

Chadwick Boseman w filmie "Ma Rainey's Black Bottom" /Netflix /materiały prasowe

"Ma Rainey’s Black Bottom" to prawdopodobnie ostatni film, w którym wystąpił Chadwick Boseman. Wcześniej można było go zobaczyć w innej produkcji Netfliksa, najnowszym filmie Spike’a Lee "Pięciu braci". Boseman miał również zagrać główną rolę w poświęconym postaci jedynego pochodzącego z Afryki samuraja filmie "Yasuke". Portal "IMDb" podaje, że film ten jest w fazie preprodukcji, co najpewniej oznacza, że nie powstanie on z udziałem Bosemana.



Boseman w filmie "Ma Rainey’s Black Bottom" wcielił się w rolę Leveego, ambitnego trębacza grającego w jednym zespole razem z główną bohaterką filmu: Ma Rainey (w tej roli Viola Davis). Aktora można zobaczyć na kilku z opublikowanych przez Netflix zdjęć zarówno z filmu, jak i z jego planu.



Scenariusz filmu "Ma Rainey’s Black Bottom" powstał na podstawie sztuki pod tym samym tytułem autorstwa Augusta Wilsona. Jego akcja rozgrywa się w 1927 roku, a bohaterką filmu jest "Ma" Rainey, jedna z pierwszych królowych bluesa. Jednym z tematów filmów jest rasizm w przemyśle muzycznym oraz wykorzystywanie czarnoskórych artystów.

Film wyreżyserował George C. Wolfe, na którego koncie są m.in. dwie nagrody Tony za reżyserię sztuki teatralnej "Anioły w Ameryce" oraz musicalu "Bring in 'da Noise, Bring in 'da Funk". Jednym z producentów filmu jest Denzel Washington, a w pozostałych rolach w "Ma Rainey’s Black Bottom" wystąpili m.in. Glynn Turman, Colman Domingo oraz Michael Potts.