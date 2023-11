Xawery Żuławski: "Opętanie" wciąż jest nowoczesne

Film Andrzeja Żuławskiego został pokazany we wrześniu podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w ramach nowego cyklu "Mistrzowska Piątka". Tytuł został wybrany przez Agnieszkę Smoczyńską, reżyserkę takich filmów jak: "Córki dancingu" czy "Silent Twins".

Po projekcji odbyła się rozmowa reżyserki i Xawerego Żuławskiego, syna autora "Opętania". Twórcy rozmawiali o powstawaniu filmu oraz jego możliwych interpretacjach. Analizowano m.in. finałową scenę.

"Żuławski w kilku wywiadach powiedział, że zabrakło dwóch dni zdjęciowych. Za to był bardzo wściekły na producentkę. Te dwa dni zdjęciowe zawierały m.in. finałową scenę, gdzie bohater przeskakuje na drugą stronę [...] żeby dać jednoznaczny sygnał, że jest po stronie zła. Że tak naprawdę źródłem zła, czyli tego wszystkiego, co narodziło się w jego żonie, był on sam" - mówiła Agnieszka Smoczyńska.

Wideo Possession (1981) - Official Trailer

Okazuje się, że początkowo historia miała rozgrywać się w Warszawie w latach 50. Później nadarzyła się okazja, by nakręcić go w Detroit w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie wybrano jednak Berlin ze względu na mur, który odgrywa w filmie rolę symboliczną.

Xawery Żuławski zwrócił uwagę na uniwersalność i ponadczasowość "Opętania": "To jest niewiarygodne, że ten film jest cały czas nowoczesny. Nigdy nie będzie przestarzały, zawsze będzie nowoczesny i to jest jego fenomen" - stwierdził.

Zapytany przez Agnieszkę Smoczyńską o to, jak określiłby film ojca, odpowiedział: "Myślę, że jest to rodzaj ekstremizmu, poszukiwania ekstremum, ale też formy dla aparatu, jakim jest kamera. Kamera jest opowiadaczem emocji, które chcemy osiągnąć w danej scenie".

Andrzej J. Jaroszewicz, czyli operator odpowiedzialny za zdjęcia do "Opętania" i stały współpracownik Andrzeja Żuławskiego przez wielu był określany jako "ojciec sukcesu" dzieła. "Andrzej J. Jaroszewicz spełniał wszystkie szalone życzenia Andrzeja (Żuławskiego). Był jedynym, który wchodził w każde "bagno", które mój ojciec proponował" - mówi Xawery Żuławski.

Xawery wypowiedział się o ojcu oraz jego dokonaniach, mówiąc, że emocje sprawiały, że czuł, że żyje.

"Jak myślę o ojcu, to uważam, że cechowała go niesłychana, szaleńcza odwaga wchodzenia i uzewnętrzniania stanów [...] Bardzo mocno starał się uzewnętrznić wszelkie emocje, które targają człowiekiem. [...] Gdy emocje były napięte do ekstremum, on czuł, że żyje" - stwierdził.