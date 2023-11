"Opera w kinie": Nowy cykl w Cinema City. Na początek "Madame Butterfly"

"Opera w kinie" od 22 listopada w Cinema City

Cinema City rozpoczyna nowy cykl - widzowie będą mogli na wielkim ekranie oglądać słynne opery. W wybranych kinach pokazane zostaną spektakle wystawione wcześniej w Arena di Verona we Włoszech i podczas Bregenz Festival w Austrii.

Cykl "Opera w kinie" rozpocznie się 28 listopada od pokazu kultowej opery Giacoma Pucciniego "Madame Butterfly", którą zrealizowano w 2022 roku na słynnej pływającej scenie nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego podczas festiwalu w Bregenz.

"Madame Butterfly" - tragedia japońska w trzech aktach - to historia młodej, japońskiej gejszy, która bierze ślub z amerykańskim oficerem. Krótko po ceremonii, jej mąż wraca do swojego kraju, zostawiając żonę samą. Naiwne próby chłonięcia amerykańskiej kultury doprowadzają kobietę do tragicznej śmierci.



Co jeszcze obejrzą miłośnicy opery w Cinema City? Oto plan projekcji:

"Carmen" - 9 i 14 stycznia 2024 (Arena di Werona)

"La Traviata" - 6 i 11 lutego 2024 (Arena di Werona)

"Turandot" - 5 i 10 marca 2024 (Arena di Werona)

Opery wyświetlane będą w oryginalnych wersjach językowych z polskimi napisami. Można je obejrzeć w kinach Cinema City w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Częstochowie, Toruniu, Gliwicach, Bydgoszczy, Zielonej Górze i Bielsko Białej.

Wszystkie szczegóły na temat cyklu "Opera w kinie" można znaleźć na oficjalnej stronie Cinema City.



Zdjęcie Cykl "Opera w kinie" / materiały prasowe