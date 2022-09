Nell Tiger Free podbiła serca widzów stworzonego przez M. Night Shyamalana serialu "Servant", w którym wcieliła się w opiekunkę specyficznego dziecka zamożnej pary zmagającej się z osobistą tragedią.

Inne specyficzne dziecko jest także bohaterem legendarnego "Omenu" . Kultowy horror z 1976 roku opowiada o chłopcu będącym Antychrystem. Młoda aktorka pasuje więc idealnie do wcielenia się w jedną z głównych postaci filmu zatytułowanego "First Omen". Jaka dokładnie będzie to postać, tego na razie nie wiadomo. Jak podaje portal "Deadline", szczegóły roli Nell Tiger Free w filmie "First Omen" pozostają owiane tajemnicą. Film wyreżyseruje debiutantka, Arkasha Stevenson. Jest ona również współautorką scenariusza razem z Timem Smithem. Jednym z producentów filmu jest David S. Goyer ("Mroczny Rycerz", "Sandman").

Zdjęcie Nell Tiger Free na planie filmu "Servant" / Gilbert Carrasquillo/GC Images / Getty Images

"Omen": O czym opowiada film?

W rzymskiej klinice 6 czerwca o szóstej rano przychodzi na świat martwe dziecko. Ojciec, amerykański dyplomata Robert Thom (Gregory Peck), jest pogrążony w głębokim smutku. Obawia się o stan psychiczny Katherine (Lee Remick), która tak bardzo pragnęła dać mu potomka. Za namową spotkanego w szpitalu księdza Spiletto (Martin Benson) w tajemnicy przed żoną adoptuje niemowlę, które urodziło się w tym samym czasie. Szczegóły narodzin pozostają tajemnicą, jednak w miarę wzrostu chłopca, staje się jasne, że nie jest on zwykłym dzieckiem. Jego niania popełnia samobójstwo, a fotografie dają przerażające świadectwo. Ksiądz przestrzega, że chłopak jest szatańskim synem - czytamy w oficjalnym opisie fabuły oryginalnego "Omenu". Akcja "First Omen" umiejscowiona będzie wcześniej.

O Nell Tiger Free zrobiło się głośno, gdy wcieliła się w postać Myrcelli Baratheon w "Grze o tron". Potem przyszedł występ w jednym z najbardziej popularnych seriali platformy Apple TV+ zatytułowanym "Servant". Niedawno zakończyły się zdjęcia do jego czwartego, ostatniego sezonu, który ma zadebiutować w 2023 roku. Na premierę wciąż czeka familijny dramat fantasy "Wonderwell", w którym Free zagrała u boku zmarłej w 2016 roku Carrie Fisher.