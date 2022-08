Omar Sy w remake'u kultowego "Płatnego mordercy"

Kariera Omara Sy to seria ciągłych sukcesów, z których najbardziej pamiętne to udział w legendarnych "Nietykalnych" i główna rola w jednej z najpopularniejszych produkcji Netfliksa, serialu "Lupin". Francuski aktor nie zwalnia jednak tempa - wkrótce zobaczymy go w remake'u jednego z najlepiej ocenianych filmów akcji w historii. Sy będzie gwiazdą nowej wersji "Płatnego mordercy" Johna Woo, w którym w roli głównej wystąpił Yun-Fat Chow.

Omar Sy /Andreas Rentz /Getty Images