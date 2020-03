Olga Kurylenko, najbardziej znana z roli dziewczyny Jamesa Bonda w filmie "007 Quantum of Solace", ma koronawirusa.

"Jestem chora już niemal tydzień" - wyznała Olga Kurylenko /Borja B. Hojas /Getty Images

Kurylenko przyznała, że wykryto u niej koronawirusa w instagramowym poście. 40-latka do zdjęcia zamkniętego okna dołączyła opis: "Jestem 'uziemiona' w domu po tym, jak wykryto u mnie koronawirusa. Jestem chora już niemal tydzień. Gorączka i zmęczenie to moje główne objawy. Dbajcie o siebie i traktujcie to zagrożenie poważnie" - napisała.



Reklama

Kurylenko to druga gwiazda kina, która zdradziła, że jest zarażona koronawirusem. Pierwszy był Tom Hanks. 12 marca na Twitterze poinformował on, że u niego i jego żony Rity Wilson wykryto koronawirusa. Oboje przebywają obecnie w Australii, gdzie aktor pracował przy nowym filmie, do którego zdjęcia krótko później przerwano.

63-letni Hanks na Twitterze wyjaśnił, że podczas kręcenia zdjęć poczuł się zmęczony i obolały oraz zaczął odczuwać gorączkę. "Aby grać właściwie, trzeba być zdrowym. Dlatego zostaliśmy przetestowani na koronawirusa i okazało się, że wynik jest pozytywny" - napisał Hanks.



"Co teraz? Przedstawiciele służb medycznych mają procedury, za którymi trzeba podążać. Będziemy poddawani kolejnym testom, będziemy na obserwacji odizolowani tak długo, jak jest to niezbędne dla zdrowia publicznego" - dodał aktor. Gwiazdor zapewnił też, że będzie na bieżąco informował fanów o stanie swojego zdrowia.

Olga Kurylenko urodziła się 14 listopada 1979 roku w Berdiańsku na Ukrainie. Zaczynała karierę jako modelka. Świat mody jednak jej nie wystarczył - modeling otworzył jej drzwi do aktorstwa.



Jej pierwszym filmem było francuskie "L'Annulaire" z 2005 r. Potem, powoli zaczęła zdobywać coraz większą sławę i popularność, a prawdziwym przełomem w karierze okazał się angaż w kolejnej części przygód Jamesa Bonda, "007 Quantum of Solace" z 2007 r. Rola kolejnej dziewczyny agenta 007 w osobie Daniela Craiga przyniosła jej ogromną popularność i zapewniła zawodowe powodzenie na długie lata. Otrzymała między innymi za tę rolę nominację do nagrody Saturna.

Olga Kurylenko: W skórze węża 1 / 15 W wieku 16 lat Olga Kurylanko przeprowadziła się do Paryża, gdzie podpisała swój pierwszy kontrakt. Wkrótce jej zdjęcia trafiły na okładki tak prestiżowych magazynów, jak "Elle" czy "Vogue". Po kilku latach Olga biegle posługiwała się już francuskim i angielskim. Bardzo dobrze opanowała też hiszpański. Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Olga nie zmarnowała swojej szansy i w kolejnych latach zagrała w takich kinowych hitach jak: "Niepamięć", "7 psychopatów", "Śmierć Stalina" czy "November Man". W 2018 roku zagrała w filmie "Człowiek, który zabił Don Quichote'a" u boku Adama Drivera; w najnowszej odsłonie komediowej szpiegowskiej serii "Johnny English" z Rowanem Atkinsonem, a także w kostiumowym "Władcy Paryża" u boku Vincenta Cassela. Olgę Kurylenko można również zobaczyć w wielu reklamach, aktorka pojawiła się również w teledysku "Love's Divine" Seala.



Ostatnio na polskich ekranach można było ją zobaczyć w "Kodzie Dedala". Wcieliła się tam w rolę tajemniczej rosyjskiej tłumaczki Kateriny Anisinovej, zafascynowanej twórczością autora bestsellerowej powieści, którą ma przełożyć na ojczysty język.